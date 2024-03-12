مسلسل حق عرب| مواعيد عرضه والقنوات الناقلة للحلقة الثانية

شهدت الحلقة 1 من مسلسل حق عرب أحداث تشويقية ينتظرها الجمهور، بطولة النجم أحمد العوضي، لذلك تعرف على مواعيد عرض الحالقة الثانية من العمل، ضمن أحداث الماراثون الرمضاني2024.

يأتي موعد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة الثانية، يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى في تمام الساعة 12 مساءً، أما الإعادة الثانية فتكون في تمام الساعة 3 مساءً، وتُعرض الحلقات تزامنًا عبر منصة Watch it.

مسلسل حق عرب

ويأتي موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل حق عرب على قناة ON في تمام الساعة تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة الأولى في الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 11:15 صباحًا.

تفاصيل مسلسل حق عرب الحلقة 1



وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب، العديد من الأحداث المشوقة ، من بينها القبض على الفنان أحمد العوضي بعد شجار مع أحد الأشخاص بملهى ليلي، والتنازل عن المحضر فيما بعد، ووفاة والده في حادث حريق مروع قبل ولادته.

مسلسل حق عرب

أبطال مسلسل حق عرب



مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، سلوى عثمان، وفاء عامر، أحمد صيام، وفاء مكي، دينا فؤاد، دنيا المصري، وآخرين ومن إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان، وإنتاج سينرجي.

