في رمضان.. ماذا يفعل من أكل وشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟

مع بداية شهر رمضان المبارك تزداد الأسئلة حول أحكام الصيام ومن يغفل عن بعضها أو ينسى ويخطىء بأمر في فترة الصيام، ومن بين الأسئلة الشائعة حكم من أكل أو شرب بعد إطلاق مدفع الإمساك قبيل رفع أذان الفجر.

وفي فتوى سابقة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كان قد أوضح حكم الأكل والشرب بعد مدفع الإمساك وقال:"من المعلوم شرعًا أن وقت وجوب الصوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق، فيجب حينئذ الإمساك عن المفطرات".

وأكد أن مدفع الإمساك الذي تعارف عليه الناس فهو تنبيه لاقتراب وقت الفجر، ومن ثمَّ فلا يترتب عليه حكم شرعيّ، لأن وقت الصوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق، والنبي ﷺ أرشد صحابته إلى ذلك فقال: "كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ". (أخرجه البخاري).

ولفت المركز إلى أنه لا يوجد شىء خاطىء بأن يأكل الإنسانُ أو يشربَ بعد إطلاق مدفع الإمساك وقبل أذان الفجر، فإذا أذن الفجر فقد وجب الإمساك عن المفطرات.

بدء الإفطار مع إطلاق مدفع الإفطار

أما عن الإفطار بعد إطلاق مدفع الإفطار فهو أمر أيضًا لا يجوز، وقد أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “اسأل المفتي” مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد، إن دار الإفتاء خاطبت هيئة المساحة وقامت بعمل تقويمات للقرى والمراكز التابعة والبعيدة عن المحافظات، ولذلك فأذان المغرب هو التوقيت الصحيح وليس مدفع الإفطار.

وشدد المفتي على أن الأذان هو الأساس في تحديد وقت الإفطار.