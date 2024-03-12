شهدت استقرارًا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، بالتعاملات الصباحية في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار "21" وهو الأكثر انتشارًا ومبيعًا 3155 جنيهًا بدون المصنعية.

سعر الذهب 12-3-2024

ووفقًا لآخر تحديث بموقع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجاري، فقد جاءت أسعار الذهب الآن كالتالي:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 3605.7 جنيه.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3155 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مقدار 2740.2 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2109.3 جنيه.

وصلت سعر الاوقية الذهبية إلى 2182.5 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهبي 25240 جنيها.

فيما نشرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجاري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، متوسط أسعار الذهب بنهاية التعاملات المسائية أمس الاثنين والتي وصل فيها سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3150 جنيها بدون المصنعية.