موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري

يستعد فريق الأهلي لمواجهة البنك الأهلي، على ملعب استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

ويخوض الأهلي المباراة وهو في حالة معنوية كبيرة بعد التتويج ببطولة كأس مصر على حساب الغريم التقليدي الزمالك بهدفين دون رد في النهائي، بينما يبحث البنك الأهلي عن تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري والابتعاد عن مناطق الهبوط.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، بينما يقبع البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

تنطلق مباراة الأهلي والبنك الأهلي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية وتذاع المباراة عبر قناةon time sports 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.