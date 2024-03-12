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الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد فريق الأهلي لمواجهة البنك الأهلي، على ملعب استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة في الدوري المصري

ويخوض الأهلي المباراة وهو في حالة معنوية كبيرة بعد التتويج ببطولة كأس مصر على حساب الغريم التقليدي الزمالك بهدفين دون رد في النهائي، بينما يبحث البنك الأهلي عن تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري والابتعاد عن مناطق الهبوط.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، بينما يقبع البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

تنطلق مباراة الأهلي والبنك الأهلي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية وتذاع المباراة  عبر قناةon time sports 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري. 

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