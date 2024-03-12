موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا، اليوم الثلاثاء داخل استاد خالد بشارة بمدينة الغردقة لمواجهة نظيره الجونة ضمن مباريات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك اللقاء من أجل مصالحة جماهيره بعد خسارة كأس مصر أمام المنافس التقليدي الأهلي بعد الخسارة بهدفين دون رد، بينما يبحث الجونة عن نتيجة إيجابية لاسيما وأن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 15 نقطة بينما يتواجد الجونة في المركز التاسع بترتيب جدول المسابقة برصيد 19 نقطة.

موعد مباراة الزمالك والجونة

تنطلق مباراة الزمالك والجونة، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 2.