منظمة التحرير: 80% من سكان غزة يتواجدون في رفح

قال أحمد المجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الوضع في قطاع غزة هذا العام وتحديدًا في شهر رمضان أكثر سوءا من أي عام، في ظل الأزمة الإنسانية والغذائية، والصعوبات الجارية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 80% من سكان قطاع غزة، متواجدين في رفح، والمواطن لا يحصل على أكثر من وجبة واحدة في اليوم، ولا يحصل على أكثر من لتر واحد صالح للشرب في اليوم الواحد، بجانب شح المواد الغذائية.

وتابع وزير التنمية الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن جهود الأطراف الدولية لم تنجح في فتح المجال الكامل لدخول المساعدات للشمال في غزة، وإسرائيل تربط كل المسائل بالأسرى، ومن الواضح أن حرب التجويع من إسرائيل هي جزء من حرب هجمية، بجانب الوسائل العسكرية.