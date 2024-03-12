الفريق الطبى يدرس نقل أحمد رفعت لمستشفى آخر خلال ساعات

يدرس الفريق الطبى المعالج للاعب أحمد رفعت المكون من أطباء المستشفى الذى يرقد به بالاسكندرية والاستشاريين الوافدين من خارج المستشفى مع الجهاز الطبى ومسئولى نادى فيوتشر نقل اللاعب خلال الساعات القادمة لمستشفى وادى النيل عقب إستقرار حالته الصحية

فيما طالب عدد من أطباء القلب الاستشاريين نقل اللاعب فورا الى مستشفى قلب متخصص وعقب استقرار حالته يتم نقله لمستشفى وادى النيل

وجارى الان تجهيز إسعاف مجهزة بوحدة عناية مركزة لاسعاف اللاعب بمستشفى قلب متخصص