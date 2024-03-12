مسلسل صلة رحم يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض أولى حلقاته

مسلسل صلة رحم، بطولة النجوم إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض أولى حلقاته ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وانهالت تعليقات ومنشورات إشادة من قبل الجمهور بـ مسلسل صلة رحم، وبأداء أبطال العمل وبالأحداث التى جذبت المشاهدين بعد عرض الحلقات الأولى من العمل .

مسلسل صلة رحم تريند

تفاصيل مسلسل صلة رحم

وتدور أحداث مسلسل صلة رحم، في إطار اجتماعي مشوق، ويجسد النجم إياد نصار خلال الأحداث شخصية حسام , والذى يعمل طبيب تخدير، وهو متزوج من يسرا اللوزي التي تفقد جنينها فى حادث أليم يتسبب فيه زوجها , فيضيع حلم الإنجاب بعد سنوات من المعاناه لم يوفق خلالها الزوجين فى الإنجاب , وتتوالى الأحداث .

مسلسل صلة رحم، بطولة النجم إياد نصار، الفنانة يسرا اللوزي، الفنانة أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، دنيا ماهر، نبيل نور الدين، هبة عبد الغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنة، سلوى محمد علي، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد، العمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي , وإنتاج صبّاح إخوان. المسلسل

مسلسل صلة رحم، يعرض يومياً في تمام الحادية عشر على قناة إم بى سى مصر وعلى منصة شاهد .