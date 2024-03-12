الحلقة الثانية من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة| سلمى أبو ضيف تنجح في السوشال ميديا

بدأت الحلقة التانية من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى أبو ضيف باستيقاظ شيماء ( سلمى أبو ضيف) على خبر أنها تريند على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وتبدأ شقيقتها الصغرى نسمة ( ليلى زاهر) بالغيرة منها.

وتتحدث شيماء ( سلمى أبو ضيف) مع صديقتها سحر ( جلا هشام) بأنها لم تصدق نفسها من الفرحة بسبب معرفة الناس بها، وتقابل إحدى البلوجرز في المولات ( هند عبد الحليم) وتشيد بادائها في الفيديو، وتساعد سحر ( جلا هشام ) صديقتها شيماء ( سلمى أبو ضيف) وتفتح لها حساب رسمي على السوشيال ميديا وتنتهي الحلقة باكتشاف شيماء علاقة شقيقتها نسمة بحبيها حسن الذى تحبه شيماء في صمت من طرف واحد.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى ابو ضيف يعرض يومياً علي قناة mbc مصر ومنصة شاهد، المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف, جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل وتصدرت سلمى أبو ضيف الترندات قبل رمضان مع عرض حلقات مسلسل بين السطور بدور ملك شهاب، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.