مسلسل المداح أسطورة العودة .. حمادة هلال في ورطة بسبب دياب

شهدت أحداث مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة الثانية، معرفة الشيخ (صابر) - حمادة هلال، بحقيقة (سميح) - فتحي عبد الوهاب، وأنه إبليس، ولكنه متخفي في هيئة إنسان طيب ويقدم أعمال خيره للناس.

وتتوالى الأحداث بدخول (الشيخ صابر) في مشاكل مع والدته (حنان سليمان) وزوجته رحاب (هبة مجدي) بسبب حديثه عن (سميح) بأنه شخص شرير ومؤذي.

مسلسل المداح

وتكتشف رحاب وهي تزور والدها في المقابر أنه يوجد عمل على صورتها، ويظهر لها والدها (جمال عبد الناصر) ويحذرها من زوجها صابر (حمادة هلال) ويبلغها أن هو صاحب العمل ليربطه بحبها.

وتنتهي الحلقة بذهاب (صابر) - حمادة هلال، إلى (ضرغام) - فتوح أحمد، ليعرف منه الطريق إلى الورث، ولكن يظهر صخر (دياب) ليقتله ويتلاعب باساليبه الشيطانية ليتهم صابر ( حمادة هلال ) بقتل فتوح أحمد.

مسلسل المداح

مواعيد وقنوات عرض مسلسل المداح أسطورة العودة

ويعرض مسلسل المداح أسطورة العودة، الساعة 8 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. وتدور احداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل المداح أسطورة العودة، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.

مسلسل المداح