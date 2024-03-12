عاجل
تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت بعد سقوطه في مواجهة فيوتشر والاتحاد
الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

اصنعي عصير المشمش المجفف وتمتعي بمذاق لذيذ وفوائد مذهلة

عصير المشمش المجفف
عصير المشمش المجفف

تفضل الأمهات تحضير العديد من العصائر الطبيعية لافراد أسرتها بين حين لآخر لتمدهم بنوع من الطاقة، يأتي المشمش في المقدمة ضمن باقي الفواكه لفوائده الكثيرة ومذاقه الطيب، وفيما يلي نقدم لك فوائده العديدة.


 

فوائد المشمش

غنية بمضادات الأكسدة

المشمش من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، بما فيها فيتامينات C، A و E. كما يحتوي على مادة البوليفينول (أحماض الكلوروجينيك وكيرسيتين)، التي تحمي من الأمراض، مثل السكري وأمراض القلب. 


 

تعزيز صحة العين

من أهم المركبات الموجودة في المشمش هي فيتامينا A و E المهمان لصحة العين. يؤدي فيتامين Aدوراً كبيراً في الوقاية ممّا يُعرَف بـ العمى الليلي، وهو اضطراب ناتج من نقص الصبغات الخفيفة في العين. أمّا فيتامين Eفهو أحد مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون، والتي تدخل العين وتحميها من الجذور الحرة.



 

تعزيز صحة الجلد

يمكن أن تتعرض البشرة للتجاعيد وحروق الشمس وتلف الجلد والأشعة فوق البنفسجية، وصولاً إلى الإصابة بسرطان الجلد. والمفاجئ أنه يمكنك محاربة ما يسمى تلف الجلد بالمشمش الغني بمضادات الأكسدة.


 

 

يحتوي المشمش على فيتاميني C و E المهمين لبشرة صحية، إذ يحمي فيتامين Cمن الملوثات البيئية وأضرار الأشعة فوق البنفسجية، ويعمل على منع التجاعيد وبناء الكولاجين الذي يمنح البشرة مرونة إضافية. أمّا البيتا كاروتين فيقوم بدوره بالحماية من حروق الشمس.


 

txt

طريقة عمل عصير كيوي بالليمون| غني بالفيتامينات ويمدك بالطاقة في رمضان

لذا نوعي بوصفات العصائر المقدمة على سفرتك في المناسبات الاجتماعية والعائلية، وجربي وصفة شهية وقدميها مع مكعبات الثلج بحسب الرغبة.



 

طريقة عمل عصير المشمش

المقادير

- ماء ساخن : كوب


 

- سكر : حسب الرغبة


 

- مشمش مجفّف : 15 حبة


 

- ماء بارد : 7 اكواب


 

-مكعبات الثلج : حسب الرغبة


 

طريقة التحضير

انقعي المشمش المجفف بالماء الساخن في إناء لمدة 15 دقيقة ثم صفيه من الماء.
 

ضعي حبات المشمش في الماء البارد مباشرة.

 

أضيفي إليه كلاً من السكر والثلج مع تحريك المكونات لتتجانس وتحصلي على خليط ناعم.

 

ضعي عصير المشمش المجفف في أكواب التقديم وقدميه.

مواد متعلقة

رضوى الشربيني تتألق بقفطان أبيض ومكياج ناعم في أول حلقاتها في رمضان

ريهام سعيد تستعرض أنوثتها بالأسود وبملامح جريئة في أحدث ظهور

لسحور أول يوم رمضان.. طريقة عمل زبادي بالفواكه

بسعر صادم.. هيفاء وهبي تطل بالأبيض في عيد ميلادها| اعرف عمرها الحقيقي

فوائد تناول التمر على الريق في رمضان.. سنة نبوية ينصح بها الأطباء

هنا الزاهد تستعرض أناقتها بالكاجوال عبر إنستجرام

قبل رمضان| نانسي عجرم تتخلى عن الاحتشام بفستان جذاب في حفلها الأخير

عطل فيسبوك وفودافون.. سخرية ترج السوشيال ميديا ومعلق: "كنت فاكرها مراتي"
الجريدة الورقية