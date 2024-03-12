"نماذج ومعالم من الفيوم" ضمن الاحتفال بالعيد القومي

شهد فرع ثقافة الفيوم، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر مارس الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة.



خلال ذلك نظم فرع ثقافة الفيوم ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة، احتفالية ثقافية فنية بمكتبة الطفل والشباب بسنورس، احتفالا بالعيد القومي للمحافظة الذي يوافق يوم 15 مارس من كل عام.

وفي السياق، تضمنت الاحتفالية ورشة حكي بعنوان "نماذج فيومية مشرفة في ثورة 1919" تحدث فيها أحمد حلمي عن أبرز الشخصيات التي ساهمت وأسست حركة الوفد التي كانت تهدف بعد الحرب العالمية الأولى إلى استقلال مصر عن الإحتلال الانجليزي، ومن هذه الشخصيات المؤثرة حمد باشا الباسل الذي تشكل نواة الوفد الذي سيفوض الانجليزي الاستقلال الوفاء لوعده في قصره الكائن بمحافظة الفيوم مركز اطسا.

وأضافت هناء عبد المجيد مشرفة الطفل بأنه قد تم نفي حمد باشا الباسل مع الزعيم سعد زغلول إلى خارج البلاد مما دفع أهل الفيوم إلى الهجوم على الإنجليز واحتلال مركز شرطة اطسا وطرد المأمور الإنحليزي، حتى يعود حمد باشا الباسل من المنفى، وذهاب اللورد الى إنجلترا لإجراء محادثات التفاوض من أجل الاستقلال، وهي المظاهرات التي استشهد خلالها 400 مواطن من أبناء المحافظة.

ورش فنية للرسم وتنفيذ مجسمات من معالم الفيوم ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي

أعقب ذلك ورشة للرسم بإشراف مروة السيد مسئولة الفنون التشكيلية، وأخري لتنفيذ مجسمات من "معالم الفيوم" من ورق الكانسون والكرتون منها؛ مجسم لقصر الثقافة، والمسلة، ومجسم لسواقي الفيوم، تدريب وإشراف كل من هاله عيسي، وفتوح عبد المنعم مسئولي قسم نادي المرأة والفنون التشكيلية بالمكتبة.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة التى ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.