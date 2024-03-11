تقرير رسمي يكشف تراجع عدد السيارات "الزيرو" المرخصة في مصر خلال فبراير

أكدت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، الخاصة بشهر فبراير 2024 أن عدد السيارات المرخصة في مصر شهد تراجعاً كبيراً مقارنةً بشهر يناير الماضي، حيث أكد التقرير الصادر عن المجمعة والذي تعلنه حصرياً مؤسسة الأهرام، أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" خلال شهر فبراير بلغ 24868 مركبة، وهو ما يمثل انخفاضاً عن الشهر السابق (يناير) بنحو 9579 مركبة.

وفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، فإن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2021 بلغ 3920 مركبة، و6029 مركبة موديل2022 و 5624 مركبة موديل 2023 و9294مركبة موديل 2024 ومركبة واحدة موديل 2025.

الملاكى

أضاف التقرير الصادرعن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، أن عدد السيارات الملاكى الزيرو والتي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ 8249 سيارة ملاكي من بينها 246 سيارة ملاكي موديل 2021 و539 سيارة ملاكي موديل 2022 و1941سيارة ملاكي موديل 2023 و5522 سيارة ملاكي موديل 2024 وسيارة واحدة ملاكي 2025.

الدراجات النارية

أما الدراجات النارية فبلغ إجمالي الاعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ 14538 مركبة من بينها 3499 موديل 2021 و 4962 موديل 2022 دراجة و3288 دراجة موديل 2023.و2789 دراجة موديل 2024 وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات لشهر فبراير.

نقل

أما سيارات النقل فقد بلغ عددها 1231سيارة نقل من بينها 83 موديل 2021 و 252 سيارة نقل موديل 2022 و232 سيارة نقل موديل 2023 و 574 سيارة نقل موديل 2024 وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.

جدير بالذكر أن موديلات 2020 اختفت جميعها من تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات الخاص بشهر فبراير، إذ بلغ عددها فى التقرير السابق (يناير) 2606 مركبة موديل 2020.