كيفية العثور على اشتراكاتك غير المستخدمة وإلغائها

نموذج الاشتراك موجود ليبقى، وقد قام الكثير منا بالتسجيل في خدمات أكثر بكثير مما نستخدمه فعليًا على أساس منتظم. إذا شعرت يومًا أن إلغاء شيء ما أصعب من الاشتراك فيه، فأنت لست مخطئًا. تريد لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلزام الشركات بجعل عمليات الإلغاء أسهل، ولكن خلال جلسة استماع حول هذه المسألة في شهر يناير، جادلت شركات الكابلات وغيرها من جماعات الضغط الصناعية بأن تسهيل عملية الإلغاء أمر سيء بالنسبة للأعمال التجارية. لقد قمنا بتجميع هذا الدليل مع بعض النصائح لمساعدتك في العثور على ما تدفع مقابله بالضبط وإلغاء الأشياء التي لم تعد تستخدمها أو تحتاج إليها.

أول الأشياء أولاً: تعرف على الاشتراكات التي لديك

قبل تجميع هذا المنشور، لم يكن لدي أي فكرة عن عدد الاشتراكات التي كنت أدفع مقابلها. تضمنت المفاجآت لعبة برمجة لطفلي (لم يعد يلعبها) وتطبيق بث بريطاني حصلت عليه لأحد العروض (انتهيت منه منذ عام تقريبًا). أنت أيضًا قد لا تعرف ما هي الاشتراكات التي تخصم الدولارات من حساباتك بهدوء. إحدى الطرق الأكثر شمولاً لمعرفة ما تدفع مقابله هي إلقاء نظرة على المعاملات المصرفية ومعاملات بطاقة الائتمان الخاصة بك، وإجراء بحث عن كل معاملة في الشهر الكامل السابق. قد يكون هناك الكثير للتنقل خلاله، ولكن كل اشتراك شهري سيظهر مرة واحدة على الأقل في هذا الإطار الزمني.

هناك طريقة أخرى تتمثل في البحث عن رسائل البريد الإلكتروني للترحيب والشكر، نظرًا لأن معظم الخدمات ترسل رسالة أولية تؤكد اشتراكك الجديد. باستخدام وظيفة البحث المتقدم في بريدك الإلكتروني، أدخل الكلمات "مرحبًا" أو "شكرًا" في حقل الموضوع، والاختلافات في الكلمات "السنوي" و"الاشتراك" و"العضوية" في الحقول العامة أو حقول البحث بالكلمات الرئيسية. يجب أن تكون لديك فكرة جيدة عن الأشياء التي اشتركت فيها، ولكن قد تضطر إلى تصفح الكثير من رسائل البريد الإلكتروني الترويجية قبل أن تجد الخدمات التي اشتركت فيها بالفعل. هذه الطريقة ليست شاملة مثل مراجعة بياناتك المصرفية، ولكنها قد تساعدك في العثور على الاشتراكات السنوية التي لن تظهر في معاملات شهرية.

في بعض الأحيان يكون من المفيد الاطلاع على قائمة بالاشتراكات الشائعة التي يدفع الأشخاص مقابلها (وغالبًا ما ينساها). وهنا عدد قليل:

ترفيه

• يوتيوب بريميوم

• Amazon Prime Video (أو Prime بشكل عام)

• نيتفليكس

• ديزني+

الألعاب

• بلاي ستيشن بلس

• Xbox Game Pass

• نينتندو سويتش اون لاين

العمل/الإنتاجية

• ينكدين بريميوم

• مايكروسوفت 365



مواعدة

• تيندر

• Grindr

كيفية إلغاء الاشتراكات

بالنسبة للجزء الأكبر، الطريقة التي تقوم بها بالاشتراك هي الطريقة التي ستلغيه بها. إذا قمت بالتسجيل في Strava أو Minecraft Realms من جهاز iOS الخاص بك، فستحتاج إلى إلغائه من خلال حساب Apple الخاص بك. إذا قمت بالتسجيل في Netflix من خلال موقعها على الويب، فسوف تقوم بالإلغاء هناك. في بعض الأحيان يكون الجهاز الذي تستخدمه مهمًا. على سبيل المثال، إذا قمت بالتسجيل في Paramount Plus عبر Fire TV Stick، فستنتقل عبر جهاز التلفزيون للإلغاء بدلاً من تطبيق Amazon للهاتف المحمول.

بمجرد تحديد المكان الذي ستذهب إليه، ستتضمن عمليات الإلغاء دائمًا تسجيل الدخول إلى حسابك والانتقال إلى ملف التعريف الخاص بك، ثم إعدادات حسابك حتى تتمكن من عرض اشتراكك وإنهائه.

فيما يلي خطوات لإلغاء عدد قليل من التطبيقات الأكثر شعبية.

من متجر تطبيقات أبل أو متجر جوجل بلاي

عندما تدفع مقابل اشتراك من خلال أحد متاجر التطبيقات، فمن المحتمل أن يتم إدراج المعاملة كدفعة إلى Apple أو Google، لذلك من الصعب معرفة ما تدفع مقابله باستخدام الاقتراح المصرفي أعلاه. إليك كيفية معرفة ما اشتركت فيه باستخدام سوقي التطبيقات الرئيسيين، بالإضافة إلى كيفية الإلغاء.

كيفية إلغاء الاشتراكات من خلال متجر تطبيقات أبل

1. افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone أو iPad.

2. اضغط على مربع ملف التعريف الخاص بك في الأعلى.

3. اضغط على الاشتراكات. هنا، سترى اشتراكاتك النشطة وغير النشطة مدرجة.

4. اضغط على الشخص الذي تريد إلغاءه واتبع المطالبات.

كيفية إلغاء الاشتراكات من خلال متجر Google Play

1. افتح تطبيق جوجل بلاي.

2. اضغط على دائرة ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيمن.

3. اضغط على المدفوعات والاشتراكات.

4. اضغط على الاشتراكات.

4. سترى اشتراكاتك النشطة ويمكنك تحديد الاشتراكات التي لن تقوم بها بعد تريد جير.

كيفية إلغاء أمازون برايم

شعار أمازون برايم باللون الأزرق على خلفية بيضاء.

أمازون

ورفعت أمازون سعر عضوية Prime في عام 2022، ليصل إلى 15 دولارًا شهريًا أو 139 دولارًا سنويًا. تمنحك العضوية أشياء مثل الشحن المجاني والوصول إلى Prime Video - ولكن هذا العام فقط قررت الشركة فرض رسوم إضافية قدرها 3 دولارات شهريًا لأولئك الذين يرغبون في مشاهدة خدمة البث بدون إعلانات. إذا لم يعد Prime يستحق العناء بالنسبة لك، فإليك كيفية الإلغاء.

من خلال تطبيق أمازون:

1. اضغط على أيقونة الشخص في أسفل الشاشة.

2. اضغط على زر حسابك في الجزء العلوي من الشاشة.

3. قم بالتمرير لأسفل إلى "إدارة عضوية Prime" وانقر فوقها ضمن قسم "إعدادات الحساب".

4. سيتم نقلك إلى الصفحة الرئيسية؛ اضغط على إدارة العضوية.

5. حدد خيار التحديث والإلغاء والمزيد، ثم انقر فوق إنهاء العضوية. هنا، يمكنك أيضًا اختيار إرسال تذكير قبل ثلاثة أيام من التجديد التالي إذا كنت لا ترغب في الإلغاء على الفور.

عبر متصفح الويب:

1. قم بتسجيل الدخول إلى أمازون.

2. قم بالتمرير فوق الحسابات والقوائم الموجودة على يمين شريط البحث في الأعلى.

3. انقر على العضويات والاشتراكات ضمن حسابك.

4. سترى عضويتك في Prime مدرجة؛ انقر على زر إعدادات العضوية الرئيسية.

5. انقر فوق تحديث وإلغاء والمزيد ضمن إدارة العضويات.

6. في القائمة المنبثقة، انقر فوق الزر إنهاء العضوية.

كيفية إلغاء Paramount Plus

يعد Paramount Plus واحدًا من اشتراكات بث الفيديو الأرخص، حيث يصل سعره إلى 6 دولارات شهريًا للإصدار المدعوم بالإعلانات أو 12 دولارًا للإصدار الخالي من الإعلانات مع Showtime. ولكن إذا قمت للتو بالتسجيل لمشاهدة Super Bowl ولم تقم بالإلغاء بعد، فإليك كيفية إيقاف اشتراكك. تذكر أنه إذا قمت بالتسجيل في Paramount Plus من خلال Prime Video أو من خلال App Store، فستحتاج إلى الإلغاء من خلال نفس النظام الأساسي.

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Paramount Plus الخاص بك على متصفح الويب.

2. حدد اسم المستخدم في الزاوية اليمنى العليا.

3. انقر فوق "الحساب" وانتقل لأسفل إلى "إلغاء الاشتراك".

4. انقر على إلغاء الاشتراك.

كيفية إلغاء خدمة Apple TV+

شعار Apple TV Plus باللون الأبيض على خلفية سوداء

تفاحة

يصل سعر Apple TV+ إلى 10 دولارات شهريًا، مما يمنحك مقعدًا في الصف الأمامي في غرفة المعيشة الخاصة بك في Killers of the Flower Moon المرشح لجائزة الأوسكار من Apple Studio. ولكن إذا كنت قد شاهدت ذلك وتنتظر الآن الموسم الثاني من Severance، فلا توجد عقوبة على إلغاء الخدمة والتسجيل مرة أخرى لاحقًا. يتطلب Apple TV+ معرف Apple، لذا من الأسهل الإلغاء من خلال تطبيق الإعدادات على جهاز Apple الخاص بك. إذا لم تقم بالتسجيل من خلال جهاز Mac أو iPad أو iPhone أو لم يكن لديك جهاز Apple TV box، فاتبع تعليمات الكمبيوتر الشخصي.

على جهاز iPhone أو iPad:

1. افتح تطبيق الإعدادات.

2. اضغط على مربع ملف التعريف الخاص بك في الأعلى.

3. اضغط على الاشتراكات.

4. اضغط على عضوية Apple TV+ أو Apple One، اعتمادًا على كيفية التسجيل لأول مرة.

5. حدد الاشتراكات التي تريد إلغاءها واتبع المطالبات.

على جهاز ماك:

1. افتح تطبيق متجر التطبيقات.

2. انقر على اسمك وصورة ملفك الشخصي في أسفل اليسار.

3. انقر على إعدادات الحساب في أعلى الشاشة.

4. في النافذة المنبثقة، قم بالتمرير لأسفل إلى قسم الإدارة وانقر فوق الرابط إدارة الموجود على يمين كلمة الاشتراكات.

5. حدد الرابط "تحرير" بجوار الاشتراك الذي تريد إلغاءه، ثم انقر فوق الزر "إلغاء الاشتراك".

على جهاز Apple TV:

1. افتح تطبيق الإعدادات من الصفحة الرئيسية.

2. انقر على المستخدمون والحسابات.

3. انقر على الاشتراكات.

4. ابحث عن الاشتراك الذي تريد إلغاءه واتبع المطالبات.

على جهاز الكمبيوتر:

1. انتقل إلى tv.apple.com وقم بتسجيل الدخول.

2. اضغط على أيقونة الحساب في أعلى الصفحة.

3. انقر فوق "الإعدادات" وانتقل لأسفل إلى "الاشتراكات"، ثم انقر فوق "إدارة".

4. اختر إلغاء الاشتراك.

كيفية إلغاء عضوية مسموعة

إذا قمت بتنزيل Audible كجزء من نسخة تجريبية مجانية أو حصلت عليه لرحلة برية مدتها 12 ساعة ولكنك لم تستخدمه كثيرًا منذ ذلك الحين، فإليك كيفية التوقف عن دفع 8 دولارات شهريًا. إذا لم تقم بالتسجيل عبر Amazon أو Audible، وبدلاً من ذلك انتقلت عبر متجر تطبيقات Apple أو Google Play، فاتبع تعليمات "من متجر التطبيقات" أعلاه.

من خلال أمازون:

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب أمازون الخاص بك.

2. قم بالتمرير فوق الحسابات والقوائم الموجودة على يمين شريط البحث.

3. انقر على العضويات والاشتراكات ضمن حسابك.

4. سترى عضويتك في Audible مدرجة؛ انقر فوق الزر إعدادات مسموعة.

5. قم بالتمرير لأسفل إلى خيارات العضوية والمساعدة وانقر فوق إلغاء العضوية.

من خلال مسموع:

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Audible الخاص بك.

2. قم بالتمرير فوق الرابط الذي يقول مرحبًا [اسمك] وحدد تفاصيل الحساب من القائمة.

3. سيظهر لك مربع يحتوي على تفاصيل عضويتك؛ انقر على إلغاء العضوية.

4. أجب عن سؤال "سبب الإلغاء" واتبع التعليمات.

كيفية إلغاء سبوتيفي بريميوم

شعار Spotify باللون الأخضر على خلفية بيضاء

سبوتيفي

قامت Spotify باختبار قوائم التشغيل التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وقد تحصل قريبًا على فئة "ممتازة" مقابل 20 دولارًا شهريًا. ولكن إذا كنت تريد فقط العودة إلى الإصدار المجاني، فإليك الطريقة. لاحظ أنك ستحتاج إلى المرور عبر متصفح الويب، حيث أن الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها الإلغاء من خلال التطبيق تتضمن حذف حسابك وجميع محتوياته.

بيانات. إذا كنت تريد الاحتفاظ بقوائم التشغيل الخاصة بك والانتقال فقط إلى الإصدار المجاني، فيمكنك استخدام متصفح الهاتف المحمول أو سطح المكتب.

1. توجه إلى Spotify على متصفح الويب وقم بتسجيل الدخول.

2. إذا لم تقم بتسجيل الدخول عبر الويب من قبل، فسترى زرًا لمشغل الويب أو نظرة عامة على الحساب؛ حدد نظرة عامة على الحساب.

3. إذا كنت موجودًا بالفعل في مشغل الويب، فانقر إما على أيقونة الترس (متصفح الهاتف المحمول) أو صورة ملفك الشخصي (متصفح سطح المكتب) في الزاوية اليمنى العليا وحدد الحساب.

4. سيظهر اشتراكك في مربع بعنوان خطتك؛ انقر فوق هذا المربع أو قم بالتمرير لأسفل إلى إدارة خطتك وانقر فوق.

5. سترى تفاصيل خطتك، انقر فوق الزر "تغيير الخطة".

6. ستظهر قائمة بخطط الاشتراك. قم بالتمرير إلى الأسفل وحدد إلغاء Premium ضمن خطة Spotify المجانية.

كيفية إلغاء يوتيوب تي في

رفع YouTube TV سعره مؤخرًا إلى 73 دولارًا. إذا كنت تصف ذلك أيضًا بأنه أمر شائن، فإليك كيفية التوقف عن الدفع. يعتبر YouTube TV إحدى خدمات الاشتراك القليلة التي تسمح لك بالإلغاء من خلال التطبيق نفسه، طالما أنك تستخدم جهاز Android. يمكن للمستخدمين الذين لا يستخدمون Android الإلغاء من خلال متصفح الويب.

على جهاز أندرويد:

1. افتح تطبيق YouTube TV.

2. اضغط على دائرة ملفك الشخصي في أعلى اليمين.

3. اضغط على الإعدادات، ثم اضغط على العضوية.

4. ضمن تفاصيل عضويتك، انقر فوق إدارة.

5. انقر فوق "إلغاء العضوية" واتبع المطالبات.

عبر متصفح الويب:

1. توجه إلى YouTubeTV.

2. قم بتسجيل الدخول وانقر فوق دائرة ملفك الشخصي في الجزء العلوي الأيمن.

3. اضغط على الإعدادات، ثم اضغط على العضوية.

4. ضمن تفاصيل عضويتك، اضغط على "إدارة" بجوار "الخطة الأساسية".

5. انقر فوق "إلغاء العضوية" واتبع المطالبات.

التطبيقات التي يمكن أن تساعد

ستقوم بعض التطبيقات المالية بتتبع اشتراكاتك وإدارتها نيابةً عنك. لقد بحثنا في الكثير وجربنا القليل لنرى كيف يمكنهم المساعدة. إحدى توصياتنا السابقة، Mint، هي الإغلاق، مما يترك Rocket Money. فقط لاحظ أن معالجة إلغاء الاشتراك نيابةً عنك تكلف أموالاً، وأن إضافة اشتراك آخر إلى حياتك يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية عندما تحاول القيام بالعكس.

تطبيقات التذكير

هناك تطبيقات أخرى، مثل Bobby (iOS) وTilla (Android)، لا تتصل بحسابك المصرفي. وبدلاً من ذلك، يمكنك إدخال تفاصيل الاشتراكات التي لديك بالفعل وإضافة اشتراكات جديدة أثناء التقدم. ستذكرك التطبيقات بالتجديدات القادمة وتتيح لك رؤية ما تدفع مقابله سريعًا، كل ذلك في مكان واحد. كلاهما مجاني للاستخدام ولكنهما يحدان من عدد الاشتراكات التي يمكنك تتبعها حتى تقوم بالترقية، وهو ما يكلف 4 دولارات ثابتة لبوبي و2 دولار لتيلا. أشعر أنه إذا كنت تمتلك الاجتهاد لإبقاء تطبيقات مثل هذه محدثة، فيمكنك بسهولة استخدام جدول بيانات أو تطبيقات أصلية مثل Apple أو تذكيرات Google، على الرغم من أنها أكثر سخونة.