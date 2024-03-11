الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

رضوى الشربيني تتألق بقفطان أبيض ومكياج ناعم في أول حلقاتها في رمضان

بوابة الوفد الإلكترونية

لفتت الإعلامية رضوى الشربيني الأنظار بإطلالة مختلفة رمضانية، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

رضوى الشربيني

وبدت رضوى قفطان واسع بألوان الأبيض والأسود، وحددت خصرها بحزام عريض؛ مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت رضوى الشربيني تصفيفة شعر مميزة، ففضلت الشعر القصير، وتركته يتدلى بشكل مرتب وناعم، مع غرة تنسدل علي وجهها، مما أعطت لمسة جذابة وملامح صغيرة.

 

ووضعت رضوى مكياجًا ناعمًا، فخددت ملامحها ببلاشر بني وهايلايتر، وأبرزت جمال عينيها بظلال العين بدرجات النود بالإضافة للرموش الصناعية؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة.

 

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