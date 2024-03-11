Airbnb للمضيفين: من فضلك توقف عن تصوير الضيوف

هل سبق لك أن تساءلت عما إذا كانت زيارتك إلى Airbnb تتضمن الظهور أمام كاميرا صريحة؟ حسنًا، هناك أخبار جيدة لك ولمستويات التوتر لديك لأنه لا داعي للقلق بشأن ذلك قريبًا. أعلنت شركة Airbnb عن سياسات خصوصية جديدة تحظر تمامًا استخدام الكاميرات الداخلية.

في السابق، سمحت الشركة للمضيفين بالاحتفاظ بالكاميرات في الأماكن العامة ولكنها حظرتها في مناطق مثل غرف النوم والحمامات. كان من المفترض تقنيًا أن يكشف المضيفون عن أي كاميرات في موقع الإيجار، لكن هذا التحول يزيل أي غموض (أو مشكلات بالنسبة لمعظمنا الذين لا يقرأون وصف القائمة بالكامل).

بالإضافة إلى حظر الكاميرات الداخلية، قامت Airbnb أيضًا بالحد من استخدام الكاميرات الخارجية. يجب على المضيفين الكشف عن أي كاميرات خارجية موجودة في مكان الإقامة، ولا يمكن لهذه الكاميرات أن تشير إلى الداخل أو أن تكون في مناطق ذات "توقعات أكبر للخصوصية"، مثل الحمامات الخارجية أو حمامات البخار. يمكنهم أيضًا استخدام كاميرات جرس الباب وشاشات ديسيبل الضوضاء. ومع ذلك، يتطلب الأخير أيضًا الكشف ويمكنه فقط تقييم مستويات الديسيبل، وليس تسجيل الأصوات أو إرسالها. يمكن لمضيفي Airbnb وضع هذه الأشياء في الأماكن المشتركة فقط.

يمكن لأي مضيف يتبين أنه ينتهك هذه السياسات أن تتم إزالة بياناته أو حسابه بالكامل بواسطة Airbnb. إذا كنت تخطط لرحلات الربيع، فتذكر قراءة قائمتك جيدًا للتعرف على أي كاميرات - لن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ حتى 30 أبريل.