مجزرة جديدة لجيش الاحتلال في حي الزيتون بعد عملية للمقاومة استهدفت جنود

قالت مصادر فلسطينية، إن طيران مروحي تابع لجيش الاحتلال، أطلق النار بشكل متواصل على المواطنين بشكل عشوائي، بين دوار الكويت ومحطة أبو جبة في حي الزيتون بمدينة غزة ، أسفر عنه أعداد كبيرة من الإصابات ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول لهم لإنقاذهم.

وأعلنت مواقع فلسطينية، أن جيش الاحتلال يطلق قنابل دخانية تجاه الفلسطينيين عند دوار الكويت ومحطة أبو جبة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وتم انتشال عدد من الشهداء والجرحى من تحت أنقاض منزل استهدفه الاحتلال في حي الزيتون وسط مدينة غزة .

وفي وقت سابق استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم وسرايا القدس، مساء يوم الاثنين قوات إسرائيلية جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون.

ونشرت المقاومة الفلسطينية عبر حسابها، مقطع فيديو يوثق عملية الاستهداف.

الحرب في غزة تواصل يومها الـ 157 تحت القصف في عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 589 قتيلا.

وعلى الجانب الفلسطيني، قتل أكثر من 31000 شخصا وأصيب أكثر من 72500 آخرين، 72% منهم من الأطفال والنساء.

وأحاطت القوات الإسرائيلية ومع أول أيام رمضان، السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة.