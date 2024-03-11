الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الذهب يستقر بعد ارتفاعات غير مسبوقة.. وأسعار الفضة ترتفع

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بعد سلسلة من الارتفاعات غير المسبوقة في حين يترقب المتعاملون تقرير التضخم بالولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات جديدة على الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة.

 

أسعار الذهب

 

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 2180.75 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى غير مسبوق عند 2194.99 دولار لليوم الرابع على التوالي يوم الجمعة بعد بيانات أظهرت تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.

 

واستقرت أسعار الذهب للعقود الأميركية الآجلة عند مستوى سعر   2186.60 دولار.


ومن المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر فبراير غدا الثلاثاء.

 

ويرجح المتعاملون حاليا بنسبة 73% أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قرار خفض سعر الفائدة في يونيو، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي).

 

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية المعدن النفيس ( الذهب ) الذي لا يدر عوائد.

 

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أسعار الذهب العالمية تسجل أعلى مستوى في التاريخ عند 2171 دولارًا

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اخر تطورات أسعار الذهب فى التعاملات المسائية

 

المعادن النفيسة الأخرى:

 

أسعار الفضة

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.35 دولار.

 

وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 1.5% إلى 926.15 دولار للأونصة وارتفع البلاديوم 1.8% إلى 1037.75 دولار.

 

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