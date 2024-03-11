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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

هجوم سيبراني "غير مسبوق" على مؤسسات حكومية في فرنسا

هجوم سيبراني
هجوم سيبراني

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن العديد من المؤسسات الحكومية في فرنسا تعرضت لهجوم سيبراني "غير مسبوق".

 

وحسب روسيا اليوم، نقلت قناة "بي أف أم تي في" عن مصادر حكومية قولها إنه منذ يوم الأحد تعرضت مؤسسات حكومية عديدة للهجمات السيبرانية التي "تتسم بمواصفات تقنية عادية، ولكن بكثافة غير مسبوقة".

 

وأضافت المصادر أن الهجوم "استهدف الكثير من الخدمات الوزارية".

 

وأكدت أنه تم تشكيل فريق طوارئ لاتخاذ الإجراءات للتعامل مع الهجوم وضمان استمرار عمل الخدمات الالكترونية.

وأشارت إلى أنه حتى الآن تسنى تقليص تأثير الهجمات وعادت المواقع والخدمات الحكومية للعمل، مضيفة أن الإدارة الرقمية الحكومية والوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات تواصل جهودها حتى تنتهي الهجمات.

 

ولم توضح المصادر ما هي المواقع التي تعرضت للهجوم، ولم تحمل أي جهة مسؤولية الهجوم.

 

وأفادت قناة "بي أف أم تي في" بأن مجموعتين من الهاكرز قد تبنت الهجوم، واحدة منهما هي Anonymous Sudan التي تهاجم الدول الغربية عادة، والثانية NoName057(16) التي يقال إنها من روسيا.

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