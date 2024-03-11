الناطق العام لجيش الاحتلال: استهدفنا مثلث القيادة الحمساوية في غارة وننتظر النتائج

أعلن الناطق العام باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، العميد دانيال هغاري، أنه في ليلة ما بين السبت والأحد، تم تنفيذ عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك، أغارت طائرات مقاتلة على مجمع تحت أرضي لقادة حماس في وسط قطاع غزة في منطقة النصيرات، واستهدفت اثنان من كبار قادة حماس: أولهما هو مروان عيسى نائب المدعو محمد الضيف وأحد مخططي المجزرة في السابع من أكتوبر ويعتبر جزء من مثلث القيادة الحمساوي في قطاع غزة مع محمد الضيف ويحيى السنوار.

وأضاف في بيان نشره متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: والمسؤول الثاني هو غازي أبو طماعة الذي عمل سابقًا قائد لواء مخيمات الوسطى الحمساوي ويعمل حاليًا مسؤولاً عن الوسائل القتاليّة في التنظيم.

وتابع: إلى جانب هذين الاثنين تواجد عدد من المخربين الآخرين، ولا نزال ننظر في نتائج الغارة حيث لم يرد تأكيد نهائي بشأنها بعدُ وعندما يردنا ذلك سنقوم بالإعلان عنه.

وأوضح البيان أن الغارة استندت إلى المعلومات الاستخباراتية النوعية من كافة وحدات الجمع التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية، بالتعاون مع جهاز الأمن العام، ونتاج تخطيط عملياتي واستخباراتي مركب.

وأكد المتحدث: أنه حسب كافة الإشارات الاستخباراتية المتوفرة لدينا، وتلك التي توفرت لدينا في وقت المصادقة على الغارة، لم يتواجد في المنطقة مختطفون إسرائيليون، ونحن سنحاسب كل من كان ضالعًا في قيادة حماس وفي قيادة المجزرة ليس فقط في غزة، لدينا عزيمة شديدة للغاية وطول الصبر والقضاء على قادة حماس يعتبر مجهود مركزي في الحرب.