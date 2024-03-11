جنايات سوهاج تعاقب عامل بالمشدد 15 سنة و10 سنوات لآخرين بتهمة القتل

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، المتهم "ع . ا . ا" عامل، بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المتهمين "ف . ش" و"م . ا" و"م . ن"و"ع . م" بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة قتل المجني عليه "ا . ف" عامل، في مشاجرة بينهم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد زين، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بلاغا يفيد مقتل المجني عليه إثر التعدي عليه بعصا شوم وأسلحة بيضاء وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة .

ومن خلال التحريات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث وقعت مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات سابقة وانهالوا على المجني عليه بالضرب بعصا شوم وأسلحة بيضاء حتى فارق الحياة .

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .