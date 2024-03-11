"المرأة تقود في المحافظات المصرية".. برنامج رئاسي لإعداد قيادة نسائية واعية

ضمن المنح الممولة التي تقدمها "الوطنية للتدريب" بالشراكة مع “وزارة التخطيط”

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب بالمشاركة مع وزارة التخطيط البرنامج الرئاسي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، باعتباره جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة، التي تضمن لها مكانا وفرصة في سوق العمل، لتأمين رفاهيتها الاقتصادية، وتٌمَكِنها من قابلية إعادة التوظف في الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر.

شاركت الإعلامية سعاد خفاجي ببرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، ضمن 4000 متدربة على مستوى المحافظات المصرية، في الفترة من 18 فبراير إلى 5 مارس 2024، بعد المرور بمراحل التقديم والاختبار، وصولا إلى تلقى محاضرات خلال 3 أسابيع.

وقالت: البرنامج استمر لمدة 23 يومًا تدريبيًا، يتم خلاله إثراء المتدربات بالعديد من التخصصات والمعارف المتميزة، من خلال محاضرات في تخصصات ومجالات متنوعة مثل: "مهارات العرض والتقديم" ـ الدكتورة مي رزق، "ريادة الأعمال" ـ الدكتورة سوسن الشلاح، "أساسيات التسويق الرقمي والإلكتروني"ـ الدكتور طارق مصطفي، "الشمول المالي والموازنة العامة للدولة"ـ الدكتورة مني النجار، "إدارة التغيير بالذكاء العاطفي والاجتماعي" ـ الدكتورة ريهام حلمي، "مهارات الإدارة الاستراتيجية" ـ الدكتورة سلوي عفيفي، "بناء فرق العمل وحل المشكلات واتخاذ القرار" ـ الدكتورة غادة النشار، "إدارة الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030" ـ الدكتور كريم عبد الرازق، - أدارة المشروعات مع الدكتور طارق دياب.

وأضافت كما تلقينا محاضرات في مجالات: "مهارات التواصل الفعال ومهارات إدارة الوقت والضغوط" ـ الدكتورة جيلان العسيلي، "أمن المعلومات والتحول الرقمي والتكنولوجيا البازغة" ـ الدكتور أحمد سنجاب، "التحديات الاقتصادية والمشروعات القومية" ـ الدكتور محمد شادي، "التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والمشاركة في الحياة الانتخابية والبرلمانية" ـ النائبة الدكتورة منال هلال، وأخيرا "القيادة الفعالة" مع الدكتور طاهر نصر.

وأكملت الإعلامية سعاد خفاجي: البرنامج التدريبي له العديد من الآثار الإيجابية علينا جميعا كمتدربات، لأنه يعد صانعا ومؤهلا للسيدات في القيادة الواعية نحو "دولة واعية" في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبما يتماشي مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وتابعت "خفاجى": الشكر واجب للرئيس عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية على دعمه للمرأة المصرية لتكون امرأة واعية بأمور الدولة وقضاياها، والشكر موصول للدكتورة رشا راغب ـ المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والمنسقين بالأكاديمية مثل الأستاذ إسماعيل فهمي، خصوصا أن التنظيم والدعم المعنوي خلال التدريب كان لافتا، والتحفيز لنا بأن التدريب لن يتوقف عند حدود هذا البرنامج.

يهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية لمجموعة من السيدات المصريات في جميع المحافظات المصرية، متوافقًا مع "رؤية الدولة المصرية" في تنمية وتمكين المرأة، وكذلك توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويعد برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التي يتم توجيهها للمرأة بمختلف الفئات، مستهدفا على وجه التحديد السيدات في المحافظات المصرية، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا، على مدار 23 يومًا تدريبيًا للدفعة، لإثراء المتدربات بتجربة تدريبية ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف.