المداح أسطورة العودة الحلقة 2 .. الحرب تشتعل بين حمادة هلال والجن بعد تورطه بقتل ضرغام

بدأت أحداث مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة الثانية، بتوطيد العلاقة بين صابر المداح (حمادة هلال) والدكتور سميح (فتحي عبد الوهاب) حيث يعترف سميح بأن صابر أصبح من أقرب أصدقائه، وأن علمه الإلهي أثر فيه بشكل كبير جعله يدرك عظمة الخالق.

يفاجئنا المسلسل بكشف حقيقة عدم غرق الطائرة التي كان يستقلها صابر من أسوان إلى القاهرة، وأن ما حدث كان مجرد خدعة من الجن، ويثير صابر فضولنا بظهوره بملابس مبللة بالماء دون تفسير واضح.

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يواجه صابر المزيد من التحديات عندما يحذره عبد الرازق (صبحي خليل) من سميح، مؤكدا على سيطرته عليه بالسحر، كما يزداد الضغط على صابر بانتشار أخبار مغلوطة عنه على مواقع التواصل الاجتماعي.

تواجه رحاب (هبة مجدي) زوجة صابر محاولات لزعزعة ثقتها بزوجها، بينما نكتشف علاقة عاطفية بين زين (محمد عز) ومنال (دنيا عبد العزيز).

المداح 4

يواجه صابر صراعا جديدا مع الجن، ويحذره شخص مجهول من عدو متربص به، ويشير الشخص المجهول إلى ورث عظيم ينتظر صابر، ويرشده إلى ضرغام (فتوح أحمد) الذي يعرفه بأنه بداية طريق السر.

يواجه صابر ضرغام، ويقتل ضرغام على يد صخر (دياب) أحد زعماء الجن، ويصبح صابر متهما بقتل ضرغام، مما يزيد من غموض الأحداث ويثير فضول المشاهدين لمعرفة ما سيحدث في الحلقة القادمة.

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تفاصيل مسلسل المداح أسطورة العودة

مسلسل المداح أسطورة العودة، بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

مسلسل المداح أسطورة العودة، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.