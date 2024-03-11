"حكاية النيل" مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة

أطلق مجموعة مكونة من 14 طالبًا من كلية الإعلام بجامعة القاهرة (قسم اللغة الإنجليزية) المستوى الرابع (قسم الإعلان والعلاقات العامة)، حملة اجتماعية بعنوان "حكاية النيل" كجزء من مشروع تخرجهم.

مفهوم "حكايات النيل" هو حملة اجتماعية تهدف إلى غرس التقدير للأهمية العميقة لنهر النيل لدى الأجيال الشابة.

وتسعى الحملة إلى تعزيز الارتباط العاطفي والشعور بالارتباط بالنيل.

أما الهدف هو إلهام الأجيال القادمة لحماية والحفاظ على وجود نهر النيل في مواجهة الظروف المناخية المتغيرة باستمرار السائدة في جميع أنحاء العالم.

ولتحقيق هذا الهدف، تهدف "حكايات النيل" إلى أسر قلوب وعقول الشباب من خلال كشف القصص التي دفنها النيل وكشف عنها لسنوات.

ومن خلال مشاركة هذه الروايات، تهدف الحملة إلى تعريف جيل الشباب بجانب غير مستكشف من بلدهم، وتعزيز شعور متجدد بالدهشة والتقدير للروعة الطبيعية لنهر النيل.

وتأمل الحملة في تمكين وإلهام الشباب للقيام بدور نشط في حماية النيل والاعتراف بأهميته الهائلة للبيئة والثقافة والتاريخ المحلي.