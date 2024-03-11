محافظ المنيا يتفقد مشروع "قدرة الفول المدمس"

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، مشروع "قدرة الفول المدمس" خلال شهر رمضان ، كدعم من المحافظة ، يتم توزيعه سنوياً، طوال أيام الشهر الكريم بالمجان على الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية .

في جميع أحياء مدينة المنيا ، مراعاة للبعد الإجتماعي بين كافة فئات المواطنين ، بحضور عامر طه رئيس المدينة والجهات المعنية، أوضح المحافظ ، انه تم الإستعداد لإستقبال شهر رمضان الكريم ، من خلال إقامة معارض "أهلا رمضان"بجميع مراكز المحافظة ، يتم من خلالها توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ، بالتنسيق مع مجموعة من السلاسل التجارية ، بنسبه مخفضة تصل من 20% إلى 30% ، بالإضافة لإقامة منافذ لعرض وبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة.

وأضاف المحافظ ، أن المنيا استقبلت ٦٨٩ طن من المواد الغذائية الجافة ، ليتم توزيعها على ٢٨٠ ألف مواطن فى قرى ومراكز المحافظة ، ضمن "قافلة أبواب الخير" من صندوق تحيا مصر، والتي تعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وينفذها صندوق تحيا مصر ، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا ، بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي ومؤسسات المجتمع المدنى ، وذلك لتوفير المواد الغذائية للأسر والفئات المستهدفة ، استعدادًا لإستقبال شهر رمضان المعظم ، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ ، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية للمساهمة في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا ، خلال شهر رمضان الكريم ، للتخفيف عن كاهل المواطنين ، وتوفير كافة المواد الغذائية والسلع لجميع فئات المواطنين عامة ، والأسر الأكثر احتياجا بصفة خاصة.