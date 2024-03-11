بوسي: وليد فطين سيطر عليّ بالسحر

أكدت المطربة الشعبية بوسي، أن طليقها الراحل المنتج وليد فطين لم يكن لديه أي علاقات عمل خارج شارع الهرم.

وقالت “ بوسي” خلال تصريحاتها ببرنامج “ العرافة” المطاع عبر فضائية “ النهار”، اليوم الإثنين، إن طليقها عرف يوقعني ويتجوزني عشان هو بيتجوز النمرة اللي هيمسكها وأنا كنت المطربة الوحيدة اللي مسكها".

وأشارت إلى أن طليقها الراحل تزوج عليها راقصة: معقبة:"اتجوز كتير بعدي واتجوز عليّ رقاصة واكتشفت الموضوع بسبب طمعه، اتجوز واحدة تانية عشان ياخد فلوسها، وهي راقصة ليست معروفة".



وواصلت بوسي :"لما كنت بشتغل معاه، مكنتش باخد غير 400 جنيه من النمرة رغم إن المفروض ليّ نسبة، وكان بياخد من ورايا فلوس كتير، وقتها كان أقل واحد بينقطني بـ5 آلاف جنيه، مثلا كان بيترمي عليّ حوالي 200 ألف جنيه في اليوم تقريبا كنت باخد منهم 400 جنيه، كنت بلا إرادة يعني بالسحر والأعمال وبالتالي وافقت، وأخته اللي كانت بتعمل السحر".

بوسي: وليد فطين كان معيشنا معاه بالعافية

ونفت بوسي ما أتهمت به بشأن إبلاغ الشرطة عن طليقها وليد فطين، ومن ثم التسبب في حبسه، قائلة : “لو كنت عاوزة أبلغ عنه كنت عملتها من ساعة ما أذاني".

وأضافت أن زوجها كان مدانا في قضايا نصب وتبديد منقولات: «كان عليه شيكات ونصب على ناس وعليه تبديد عفش، كشفت عليه لقيته عليه 75 قضية».

وأوضحت أن زوجها أجبرها على توقيع إيصالات أمانة ليجبرها على أن تعيش معه: «كملت معاه لأنه كان معيشني بالعافية وكان قافل عليّ من كل ناحية، لدرجة إني مكنتش عارفة أكلم محامي أرفع عليه قضية خلع، والسحر كان مكتفني ومضاني إيصالات أمانة عشان أعيش معاه، ومكنش عندي إرادة وكان قافل عليّ كل حاجة ومكنتش بتواصل مع عائلتي، ورفع عليّ 17 قضية وعشان يتنازل عن كل ده اتحكم عليّ في قعدة عرب بدفع 4 ملايين جنيه لهم، ودفعت أكثر من 4 ملايين جنيه».