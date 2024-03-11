رمضان في غزة يبدأ بتفاقم الجوع

بدأ الفلسطينيون الصيام في رمضان، يوم الاثنين، مع حلول الشهر الفضيل مع توقف محادثات وقف إطلاق النار وتفاقم الجوع في أنحاء قطاع غزة وعدم وجود نهاية في الأفق للحرب الإسرائيلية المستمرة منذ خمسة أشهر على غزة.

قال بلال عبد ربه من سكان رام الله، "شهر رمضان هذا يختلف عن كل رمضان السابق"، لم يكن هناك الكثير للاحتفال به بعد خمسة أشهر من الحرب التي أودت بحياة أكثر من 30,000 فلسطيني وتركت الكثير من غزة في حالة خراب.

عادة ما تفطر العائلات يوميا مع ولائم الأعياد ، ولكن حتى عندما يتوفر الطعام ، لا يوجد سوى القليل من السلع المعلبة ، والأسعار مرتفعة للغاية بالنسبة للكثيرين.

وفي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "يأتي شهر رمضان هذا العام، بينما يتضور أهلنا في قطاع غزة جوعا وينزف بسبب جرائم الإبادة الجماعية التي تستمر بلا هوادة. ونتطلع إلى تدخل محكمة العدل الدولية لوقف هذه الجرائم المروعة، ونسأل الله أن يجعل أيام الشهر الفضيل أياما تتوقف فيها هذه الجرائم ويتوقف فيها نزيف الدم، وأن يكون مناسبا لإنقاذ الجياع والمرضى من الخطر الذي يقتلهم".

يعتقد بعض الفلسطينيين أنه سيكون هناك تصعيد ضد الإسرائيليين خلال شهر رمضان.

وقال جمال السوري، أحد سكان رام الله، "أعتقد أن العمليات الاستشهادية ستزداد والمقاومة ستزداد خاصة فيما يتعلق بقضية الأقصى ومنع المصلين وخاصة الشباب من الدخول والوصول إلى المسجد الأقصى من أجل الصلاة".

وكانت قطر ومصر والولايات المتحدة تأمل في التوسط لوقف إطلاق النار قبل شهر الصيام البهيج عادة من الفجر حتى الغسق والذي سيشمل إطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين ودخول كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية لكن المحادثات توقفت الأسبوع الماضي.

وتطالب حماس بضمانات بأن أي اتفاق من هذا القبيل سيؤدي إلى إنهاء الحرب، في حين تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الهجوم حتى "النصر الكامل" على الحركة وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.

ودفعت الحرب نحو 80 في المئة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى الفرار من منازلهم ودفعت مئات الآلاف إلى حافة المجاعة. ويقول مسؤولو الصحة إن 20 شخصا على الأقل، معظمهم من الأطفال، لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجفاف في شمال غزة.

وأغلقت القوات الإسرائيلية الشمال إلى حد كبير منذ أكتوبر تشرين الأول وتقول جماعات إغاثة إن القيود الإسرائيلية والأعمال العدائية المستمرة وانهيار القانون والنظام جعلت من المستحيل تقريبا توصيل الغذاء الذي تشتد الحاجة إليه بأمان في معظم أنحاء القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الإثنين إن ما لا يقل عن 31,112 فلسطينيا قتلوا منذ بدء الحرب، بما في ذلك 67 جثة نقلت إلى المستشفيات خلال ال 24 ساعة الماضية.