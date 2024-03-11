نتنياهو عبر "أكس": "قتلنا مروان عيسى".. والصحافة الإسرائيلية: كان يقصد العاروري
قالت القناة 12 العبرية نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية: إنه لا مؤشرات فعلية على اغتيال مروان عيسى نائب قائد "حماس" العسكري.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال عبر فيديو على منصة أكس : "نحن في طريقنا إلى النصر التام وفي طريقنا إلى هذا النصر، اغتلنا بالفعل الرقم 4 في حماس و1 ,2, 3 في الطريق، الجميع دمائهم مهدورة، سنصل إلى الجميع"
وأوضح أسماء الشخصيات بالأرقام وهي:
1 هو السنوار
2 هو الضيف
3 هو مروان عيسى
4 العاروري
وقال صحفيين إسرائيليين إن نتنياهو كان يقصد العاروري وليس مروان عيسى.
وأوضح موقع حدشوت بزمان العبري: يجب الاعتراف بحقيقة أنه بعد خمسة أشهر لا يزال هنية والسنوار وقيادة حماس بأكملها على قيد الحياة (بإستثناء العاروري) هو فشل .
وأضافت الموقع: من الصعب أن نصدق أن أحداً تخيل أنهم سيظلون يلقون الخطب ويطرحون المطالب في هذه المرحلة.