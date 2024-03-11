نتنياهو عبر "أكس": "قتلنا مروان عيسى".. والصحافة الإسرائيلية: كان يقصد العاروري

قالت القناة 12 العبرية نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية: إنه لا مؤشرات فعلية على اغتيال مروان عيسى نائب قائد "حماس" العسكري.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال عبر فيديو على منصة أكس : "نحن في طريقنا إلى النصر التام وفي طريقنا إلى هذا النصر، اغتلنا بالفعل الرقم 4 في حماس و1 ,2, 3 في الطريق، الجميع دمائهم مهدورة، سنصل إلى الجميع"

وأوضح أسماء الشخصيات بالأرقام وهي:

1 هو السنوار

2 هو الضيف

3 هو مروان عيسى

4 العاروري

وقال صحفيين إسرائيليين إن نتنياهو كان يقصد العاروري وليس مروان عيسى.

وأوضح موقع حدشوت بزمان العبري: يجب الاعتراف بحقيقة أنه بعد خمسة أشهر لا يزال هنية والسنوار وقيادة حماس بأكملها على قيد الحياة (بإستثناء العاروري) هو فشل .

وأضافت الموقع: من الصعب أن نصدق أن أحداً تخيل أنهم سيظلون يلقون الخطب ويطرحون المطالب في هذه المرحلة.