نقيب الأطباء يشهد حفل تخرج الدفعة العاشره لطلاب كلية طب جنوب الوادي

شهد الدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا، حفل تخرج الدفعة العاشرة 2023/2024 بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور احمد هاشم عميد كلية الطب والدكتور حنان فايد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

ووجه نقيب أطباء تحيه لأولياء الامور والأسر الموجودة بالحفل، مؤكدا أن الطلاب هم الكنز الذى وهبه الله لهم ليغترفوا منه وهم اصحاب الفضل وتوجه بالنصيحة للخريجين باكتساب العلوم والمهارات والاهتمام بالفقراء من المرضى.

وقام الدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا بترديد قسم الولاء على خريجى الدفعة العاشرة البالغ عددهم 180 طبيب، وفى نهاية الحفل تم تبادل الدروع.

شهد حفل تخريج الدفعة العاشرة عمداء كليات الجامعة ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وعدد كبير من طلاب كلية الطب وأولياء أمور خريجى الدفعة العاشرة.