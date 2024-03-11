التكوينات المسطحة على الجلد علامة على الإصابة بالسرطان

كشفت طبيبة الأمراض الجلدية تاتيانا كوزمينا، من المرجح أن تكون التكوينات المسطحة على الجلد خبيثة أكثر من التكوينات العقيدية.





ونصحت طبيبة الأمراض الجلدية كوزمينا الأشخاص الذين لديهم عدد كبير من الشامات والبقع بزيارة أخصائي من وقت لآخر - ترتبط هذه الميزة من الجلد بالاستعداد للورم الميلانيني، وهو أخطر نوع من سرطان الجلد بسبب نشاطه، وفي بعض الحالات، يتطور سرطان الجلد في أماكن الشامات الموجودة، ولكن في كثير من الأحيان يحدث كتكوين مستقل.





أشار الأخصائية إلى أن المرضى يميلون إلى الذهاب إلى الأطباء، ويلاحظون التعليم العقيدي في حد ذاته، ولكن البقع الداكنة المسطحة تخضع في المقام الأول لاختبار السرطان.





وينبغي إيلاء الاهتمام للتشكيلات المسطحة والمظلمة وغير المتماثلة. للتشخيص، يوصى باستخدام قاعدة AVSDE: A - عدم التماثل؛ B - حافة حادة وغير متساوية؛ C - العديد من الألوان في تشكيل واحد (أكثر من ثلاثة أو خمسة)؛ D - قطر أكثر من 6-10 ملليمترات؛ E - التطور (الديناميات في التماثل، الحافة، اللون، القطر).





ولفتت الانتباه إلى حقيقة أن سرطان الجلد ليس سرطان الجلد فقط. هناك أيضا سرطان الخلايا القاعدية والحرشفية وتتميز هذه الأنواع من سرطان الجلد بتطور النحاس الشديد. عادة ما تكون بدايتهم ظهور بقع تبدو غير ضارة على الجلد، والتي لا تسبب قلقا للناس، ويتم علاجها ببعض الكريمات.