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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حضري سلطة الطحينة بالبقدونس لمذاق لذيذ مع الكفتة

سلطة الطحينة
سلطة الطحينة

تعد سلطة الطحينة من السلطات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص وخاصة في شهر رمضان، إذ يحرصون على إعدادها بشكل مستمر مع وجبة الإفطار، لذا نقدم لك خطوات تحضيرها بسهولة في المنزل.


 

سلطة الطحينة

طريقة عمل سلطة الطحينة بالبقدونس

المقادير

- طحينة.


 

- كمون.

 

- ثوم مفروم.

 

- عصير ليمون.

 

- خل.

 

- ماء.

 

- ملح.

 

- فلفل أسود.

 

- بقدونس طازج.


 

طريقة التحضير

-اخلطي الطحينة مع الخل.

 

- ثم بعد ذلك ضيفي عصير الليمون والكمون والملح والفلفل للخليط.
 

- ثم ضيفي الثوم وقومي بالتقليب جيدا.

 

- ثم بعد ذلك ضيفي الماء مع الاستمرار في التقليب حتى يتم الحصول على قوام مناسب.

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