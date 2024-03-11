حضري سلطة الطحينة بالبقدونس لمذاق لذيذ مع الكفتة

تعد سلطة الطحينة من السلطات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص وخاصة في شهر رمضان، إذ يحرصون على إعدادها بشكل مستمر مع وجبة الإفطار، لذا نقدم لك خطوات تحضيرها بسهولة في المنزل.





سلطة الطحينة

طريقة عمل سلطة الطحينة بالبقدونس

المقادير

- طحينة.





- كمون.

- ثوم مفروم.

- عصير ليمون.

- خل.

- ماء.

- ملح.

- فلفل أسود.

- بقدونس طازج.





طريقة التحضير

-اخلطي الطحينة مع الخل.

- ثم بعد ذلك ضيفي عصير الليمون والكمون والملح والفلفل للخليط.



- ثم ضيفي الثوم وقومي بالتقليب جيدا.

- ثم بعد ذلك ضيفي الماء مع الاستمرار في التقليب حتى يتم الحصول على قوام مناسب.