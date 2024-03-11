إصابة 9 عمال في حادث إنقلاب سيارة نقل بالمنيا

تعرض 9 عمال للإصابة ، بينهم 6 سيدات، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 9عمال في حادث إنقلاب سيارة نقل بالمنيا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز سمالوط.



على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

وتسبب الحادث في إصابة 9 عمال، بينهم 6 سيدات، وهم حمدية محمد، 52 سنة، وهناء عبدالعظيم، 36 سنة، وإفطار محمد، 30 سنة، ومستورة محمد، 45 سنة، وعمر عبدالعال، 46 سنة، وفاطمة جمال، 18 سنة، ونادية محمد، 45 سنة، وصلاح عبدالعال، 16 سنة، وعبدالله محمد، 40 سنة، مقيمين جميعا بمركز بني مزار.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس شخصين بتهمة ترويج عبوات لسائل مسيل للدموع عبر “فيس بوك” بالقاهرة

كما أمرت جهات التحقيق ،بحبس شخصين ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهما بترويج عبوات لسائل مسيل للدموع عبر موقع "فيس بوك" بمحافظة القاهرة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تروج لبيع عبوات "سائل مسيل للدموع".

وبالفحص تم تحديد القائم على إدارة الصفحة وهو طالب وتم ضبطه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته 7 عبوات " سائل مسيل للدموع.

واعترف بقيامه بإنشاء الصفحة المُشار إليها لاستخدامها فى عرض وترويج المضبوطات سالفة الذكر وأضاف بقيامه بالتحصل عليها من "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول " أمكن ضبطه، وبحوزته 12 عبوة سائل “مسيل للدموع، صاعق كهربائى”.

وأقر بقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واستخدامها فى عرض وترويج المضبوطات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

