أمر قاضي المعارضات بالنزهة ، بتجديد حبس المتهم بطعن والده بسكين في منطقة النزهة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

تجديد حبس المتهم بطعن والده بسكين في النزهة

وكان المتهم سلم نفسه إلى قسم الشرطة حاملا أداة الجريمة وهي ملطخة بالدماء واعترف بجريمته داخل ديوان القسم.

وقال المتهم في اعترافاته: "أنا قتلت والدي والدم أهو في السكين ومغرق أرضية الشقة.. قتلته وخلصت من ظلمه.. إمسكوني وأقبضوا عليا.. كل شوية يطلب مني فلوس.. وكل ما أقبض أي فلوس ياخدها.. اتخانقت معاه كام مرة على كدا.. وإن أخذت جزء وهو جزء بس مش عاجبه ودايما يتعمد يفتعل معي المشاكل على المال.. زهقت من الحياة ومنه " .

تبين من التحريات قيام المتهم بدخوله إلى قسم شرطة النزهة وبحوزته آلة حادة “سكين ملطخ بالدماء” واعترف بقتل والده، بعدما تعدى عليه بالسكين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، حيث عثروا على رجل ملقى على الأرض وعلى جسده آثار دماء، إلا أنه كان على قيد الحياة، تم نقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة

وتولت النيابة التحقيق مع المتهم والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

كما أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، إعادة إجراءات محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيًّا بالمشدد 15 سنة، لاتهمه مع آخرين بالانضمام لخلية داعش الجيزة، لجلسة 15 ابريل المقبل للمرافعة.



وذكر أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة من عام 2015 وحتى 5 نوفمبر من عام 2016، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بأن تولى قيادة وإدارة خلية بالجماعة المسماة داعش.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الثانى انضم لجماعة إرهابية بأن انضم للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًَا، مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حازوا مواد نترات الأمونيوم وبرادة الألومنيوم والكبريت ومخلوط ألعاب نارية على النحو المبين بالتحقيقات.