15إبريل .. إعادة إجراءات محاكمة متهم في “خلية داعش الجيزة ”

أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، إعادة إجراءات محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيًّا بالمشدد 15 سنة، لاتهمه مع آخرين بالانضمام لخلية داعش الجيزة، لجلسة 15 ابريل المقبل للمرافعة.

محاكمة متهم في “خلية داعش الجيزة ”



وذكر أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة من عام 2015 وحتى 5 نوفمبر من عام 2016، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بأن تولى قيادة وإدارة خلية بالجماعة المسماة داعش.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الثانى انضم لجماعة إرهابية بأن انضم للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًَا، مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حازوا مواد نترات الأمونيوم وبرادة الألومنيوم والكبريت ومخلوط ألعاب نارية على النحو المبين بالتحقيقات.

السجن المؤبد لـعامل بتهمة حيازة المخدرات وأسلحة النارية بالزاوية الحمراء

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاملاً بالسجن المؤبد وغرامة 100الف ، بتهمة بحيازة المخدرات والأسلحة النارية بمنطقة الزواية الحمراء.

وجهت النيابة للمتهم «إسلام م» تهمة تجارة المخدرات، حث ضبط بحوزته مواد مخدرة “حشيش” وأحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًّا غير مششخن- فرد خرطوش- و4 طلقات.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تفيد بحيازة عامل لكمية من المواد المخدرة، لترويجها بين عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته المواد المخدرة وسلاح ناري.

جاءت شهادة الشهود وأقوال مجرى التحريات مؤيدة صحة الواقعة، كما ثبت ذلك بتقرير المعمل الجنائي.

أنكر المتهم ما وجه إليه من اتهامات في تحقيقات النيابة، ولم يحضر جلسة المحاكمة، وتمت إحالة المتهم الي المحكمة الجنائية وقضت بحكمها المتقدم.