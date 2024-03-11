الإثنين 11 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومى للمرأة يطلق مبادرة "مطبخ المصرية "  خلال رمضان

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

اطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة "مطبخ المصرية"،  كأحد أنشطة المجلس وفعاليته خلال الشهر الكريم ، تهدف المبادرة إلى إتاحة فرص إنتاج وجبات جاهزة تقدم خدمة إطعام  للأسر الأكثر  إحتياجاً  كأحد مخرجات هذا التدريب من خلال إقامة مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام.

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القومي للمرأة بالفيوم ينظم ندوات للتثقيف المالي وريادة الأعمال

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القومي للمرأة يختتم جلسة الاعتماد العاشرة لبرنامج التثقيف المالي للسيدات

 تلقت السيدات خلال المبادرة تدريبا على يد أحد الطهاه الماهرين بالمحافظات للتعرف علي  طرق التخطيط وطلب وإعداد و تجهيز الأغذية  للولائم الكبري و الوجبات الجاهزة و طرق حساب الكميات الإقتصادية و الإلتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

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