القومى للمرأة يطلق مبادرة "مطبخ المصرية "  خلال رمضان

اطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة "مطبخ المصرية"، كأحد أنشطة المجلس وفعاليته خلال الشهر الكريم ، تهدف المبادرة إلى إتاحة فرص إنتاج وجبات جاهزة تقدم خدمة إطعام للأسر الأكثر إحتياجاً كأحد مخرجات هذا التدريب من خلال إقامة مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام.

تلقت السيدات خلال المبادرة تدريبا على يد أحد الطهاه الماهرين بالمحافظات للتعرف علي طرق التخطيط وطلب وإعداد و تجهيز الأغذية للولائم الكبري و الوجبات الجاهزة و طرق حساب الكميات الإقتصادية و الإلتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.