الغانم يترشح في ثامن أيام فتح الباب لانتخابات مجلس الأمة الكويتي

تقدم عشرة مرشحين اليوم الاثنين إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية بطلبات الترشح في اليوم الثامن من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024 المقرر عقدها في الرابع من شهر أبريل المقبل، ليصبح إجمالي الذين تقدموا بطلبات الترشح منذ فتح باب الترشح يوم الاثنين الماضي 204 مرشحين بينهم ست مرشحات.



وفي اليوم الثامن، لم يتقدم أي مرشحين بأوراق ترشحهم عن الدائرتين الأولى والثالثة، فيما تركزت الترشيحات في الدائرة الثانية التي تقدم عنها مرشحان هما رئيس مجلس الأمة الأسبق وعضو المجلس السابق مرزوق علي الغانم ومشعل صالح المري، بينما تقدم في الدائرة الرابعة خمسة مرشحين هم النائب السابق خليفه محمد الخليفه وعبدالعزيز صالح عباس وفواز ثامر المطيري وهادي ملوح الماجدي ويعقوب محمد جوهر، بينما تقدم ثلاثة مرشحين من الدائرة الخامسة هم أحمد محمد اتش وعبدالمحسن علي اكبر ومحمد عبدالأمير حسين.



وكانت إدارة شؤون الانتخابات فتحت يوم الاثنين الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024، والذي يستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 13 مارس الحالي، حيث يتم استقبال طلبات الترشح خلال شهر رمضان أثناء ساعات الدوام الرسمي للادارة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.