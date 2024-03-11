29 فيلمًا بالمجان وسهرات إنشاد وموسيقى وفنون شعبية في "ليالي رمضان" بقصر السينما

"ليالي رمضان" .. أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برنامجا مميزا للجمهور ورواد قصر السينما بجاردن سيتي، طوال شهر رمضان المبارك، ضمن برامج وزارة الثقافة.

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات تنطلق مع بداية الشهر الكريم من بينها باقة متميزة لأحدث الأفلام السينمائية المصرية، إلى جانب عدد من العروض المسرحية والفقرات الفنية التي تتنوع ما بين الموسيقى العربية والفنون الشعبية والإنشاد الديني بمشاركة فرق هيئة قصور الثقافة، وتعرض الأفلام يوميا في تمام التاسعة مساءً، بينما تبدأ الفعاليات في العاشرة مساء في الأيام التي تشهد عروضا فنية ومسرحية.

ويشهد القصر مساء اليوم الاثنين عرض فيلم "واحد تاني"، ويعرض غدا الثلاثاء 2 رمضان فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل"، أما يوم الأربعاء 3 رمضان يعرض فيلم "19 ب"، وفي سهرة الخميس 4 رمضان يعرض فيلم "تحت تهديد السلاح"، يليه عرض مسرحية "أمثال وحكايات". وفي يوم الجمعة 5 رمضان فيلم "الدعوة عامة" يعقبه عرض مسرحية "أمثال وحكايات".

وتبدأ فعاليات الأسبوع الثاني من الشهر الكريم مع عرض فيلم "كيرة والجن" يوم السبت المقبل 6 رمضان، ويوم الأحد 7 رمضان فيلم "زومبي"، أما يوم الاثنين 8 رمضان يعرض فيلم "جروب الماميز"، ويشهد يوم الثلاثاء 9 رمضان عرض فيلم "شوجر دادي"، يعقبه فقرة فنية لفرقة قاطية للإنشاد الديني، ويوم الأربعاء 10 رمضان يعرض فيلم "شلبي" ويليه فقرة فنية لفرقة سوهاج للإنشاد الديني، وفي سهرة الخميس 11 رمضان يعرض فيلم "فضل ونعمة"، ويشهد ختام الأسبوع الجمعة 12 رمضان عرض فيلم "أنا لحبيبي" مع فقرة فنية لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب.

وتبدأ عروض الأسبوع الثالث السبت 13 رمضان مع فيلم "مستر إكس" وفقرة فنية لفرقة شبين القناطر للآلات الشعبية، وفي اليوم التالي 14 رمضان عرض فيلم "ابن الحاج أحمد" إلى جانب فقرة فنية لفرقة "تخت" المصرية للموسيقى والغناء، ويشهد يوم الاثنين 15 رمضان عرض فيلم "هارلي" مع فقرة فنية لفرقة النيل للموسيقى والغناء، أما يوم الثلاثاء 16 رمضان فيعرض فيه فيلم "مغامرات كوكو" يليه فقرة فنية لفرقة قنا للموسيقى العربية، ويشهد يوم الأربعاء 17 رمضان عرض فيلم "بيت الروبي" وفقرة فنية لفرقة التنورة التراثية، وفي سهرة الخميس 18 رمضان يعرض فيلم "تاج" يليه فقرة فنية كورال مركز الجيزة، ويختتم الأسبوع الجمعة 19 رمضان مع عرض فيلم "بعد الشر".

وتبدأ فعاليات الأسبوع الرابع مع عرض فيلم "البعبع" وذلك يوم السبت 20 رمضان، يليه في اليوم التالي فيلم "بلوموندو"، ثم عرض فيلم "أولاد حريم كريم" يوم الاثنين 22 رمضان، ويعرض فيلم "تسليم أهالي" يوم الثلاثاء 23 رمضان، يليه فيلم "حسن المصري" يوم الأربعاء، وتشهد سهرة الخميس 25 رمضان عرض فيلم "البطة الصفرا" يليه عرض مسرحية "أمثال وحكايات"، ويعرض يوم الجمعة 26 رمضان فيلم "المطاريد" يليه عرض مسرحية "أمثال وحكايات".

وتتواصل الفعاليات يوم السبت 27 رمضان مع فيلم "يوم 13"، ويعرض في اليوم التالي الأحد 28 رمضان فيلم "ساعة إجابة"، ويختتم البرنامج يوم الاثنين 29 رمضان مع فيلم "اثنين للإيجار".

ينفذ البرنامج بإشراف قصر السينما برئاسة سهام بحر، التابع للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، ويأتي في ضوء احتفالات هيئة قصور الثقافة بليالي رمضان الثقافية والفنية.