"الأورومتوسطي لحقوق الإنسان": بعض المناطق في غزة تتعرض للمجاعة

أكد محمد المغبط، مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن 92% من الشهداء في قطاع غزة بين المدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء، موضحًا أن المساعدات لقطاع غزة غير كافية.

تعليق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

وشدد خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، على أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طالبي تلك المساعدات بشكل مستمر.

ونوه بأن هناك بعض المناطق في غزة وصلت فيها الأوضاع إلى حد المجاعة، مشيرًا إلى أن الأونروا قد أصدرت تقريرا منذ بضعة أيام أكدت فيه أن هناك 62 إمراة تُقتل و37 منهم أمهات سواء مرضعات أو مربيات وليس لديهم إمكانية الوصول لمواد غذائية لتغذيتهن كما يجب.

وتابع: " تم توثيق على الأقل حالتين وفاة لأطفال رضع في أحد المستشفيات قطاع غزة نتيجة الجوع والجفاف".



قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن معدلات الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية والجفاف ترتفع بشكل مخيف في شمالي قطاع غزة، مع استمرار ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية على مدار خمسة أشهر، وفشل المجتمع الدولي بالضغط عليها لوقف الجريمة المستمرة وإيجادوضمان تنفيذ آليات فعالة لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ حياة الفلسطينيين في القطاع.

وأشار المرصد الأورومتوسطي في بيان له أن فريقه الميداني فيمدينة غزة وشمالي القطاع بات يوثق بشكل شبه يومي حالات وفاة سواء في المستشفيات أو داخل مراكز النزوح وما تبقى من منازل، جراء المجاعة التي تفشت في المنطقة، وأن أعداد الوفيات تسجل ارتفاعًا كبيرًا في صفوف الأطفال والمسنين.

وأضاف أن الحصيلة الرسمية المعلنة من وزارة الصحة بسبب الجوع وسوء التغذية وصلت إلى 20 حالة وفاة حتى مساء الأربعاء 6 آذار/مارس.