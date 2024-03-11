المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين بالتزوير

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم، حكما بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين، لاتهامهم بتزوير العملات المالية وترويجها بمنطقة السلام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قامت بضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية» بترويج العملات المالية المزورة واستخدامها في شراء البضائع.

عقب تقنين الإجراءات وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبطهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية» مزورة أقروا بتزويرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المشدد 7 سنوات لعامل ونجليه بتهمة ضرب شخص حتى الموت

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الأحد بمعاقبة "ع.ا" عامل ونجليه "ع.ع"و"م.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهم بضرب المجنى عليه "ع.ع" حتى الموت بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد زين وأحمد أبو القاسم بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد التعدى عليه بسلاح ناري قوالب طوب وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة متأثرا بإصابته، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات نبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين قاموا خلالها بإطلاق النار عليه وضربه بقوالب الطوب، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.