ازمة مرورية بوسط الاسكندرية بسبب كسر ماسورة مياه بالاستاد

تسبب كسر ماسورة مياه بوسط محافظة الاسكندرية فى توقف حركة السيارات بالطريق الاستاد تم اخطار شركة الصرف للدفع بسيارات الشفط المياه وغلق المصدر لاصلاح العطل . فيما تتمركز الخدمات المرورية بالمكان للعمل على تنظيم حركة المرور .

كانت قد تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا يفيد حدوث كسر بماسورة مياه بجوار إستاد الإسكندرية الرياضى، وانتقل مسئولي المتابعة الميدانية والطرق وشركة الصرف الصحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث كسر بماسورة صرف صحي، ما أدى إلى تراكم المياه، بالشارع المشار إليه.

من جانب اخر اوضحت المهندسة زينب السيد، رئيس حي وسط، إلى أنه جرى إصلاح الماسورة بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي وردم موقع الإصلاح، لضمان استمرار حركة المرور.، وجرى إعادة حركة المرور لطبيعتها.