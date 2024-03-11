القبض على أجنبية تروج للفسق بغرب الاسكندرية

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القت الاجهزة الامنية بمديرية امن الاسكندرية القبض على اجنبية لاتهامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مدير مباحث الاداب يفيد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة ترويج سيدة للأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

تبين من تحريات رجال المباحث ان المتهمة تحمل جنسية دولة اجنبية وتقيم باحد الشقق السكنية بمنطقة كرموز بالإسكندرية. تم عمل كمين للمتهمة القى القبض عليها وأقرت بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى والترويج لنشاطها الإجرامى من خلال الصفحة المُشار إليها.وعثر بحوزتها على هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على رسائل ومحادثات تؤكد نشاطها الإجرامى.

تم احالتها الى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بإشراف المستشار بطرس عزت المحامي العام الأول، ، وأمرت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة لفحصه بمعرفة المختصين.