24 % نموا في أرباح سي أي كابيتال القابضة

قالت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية في بيان للبورصة أن قوائمها المالية، عن العام الماضي 2023 سجلت ارتفاعا في الأرباح بنسبة 24.22%، على أساس سنوي.

اضافت الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 1.075 مليار جنيه في 2023، مقابل أرباح بلغت 865.365 مليون جنيه خلال 2022، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 5.858 مليار جنيه خلال 2023، مقابل 3.263 مليار جنيه في 2022.

ارتفعت أرباح القوائم المالية للشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 370.921 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 149.431 مليون جنيه خلال 2022.

يشار إلى أن سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، سجلت صافي ربح بلغ 771.22 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 520.01 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.