لاعبات المشروع القومي بسوهاج تتوجن ببطولة الجمهورية للجودو تحت 15 سنة

قدم الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، التهنئة إلى اللاعبة حنين حمدي محمد، لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالمحافظة، لحصولها على الميدالية الذهبية والمركز الأول في وزن ٥٢ ك، واللاعبة أسماء ابو بكر ناصر لحصولها على الميدالية الذهبية والمركز الأول في وزن ٤١ ك.

واللاعبة خلود عيد عبد الرحمن لحصولها على الميدالية الفضية والمركز الثاني في وزن ٤٤ ك، واللاعبة شروق محمد حسن، لحصولها على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في وزن ٤٨ ك، واللاعبة أسماء أبو بكر احمد لحصولها على المركز الخامس في وزن + ٧٠ ك، واللاعبة ملك عادل ٥٢ ك، لحصولها على المركز الخامس ببطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت ١٥ سنة آنسات والتي أقيمت بصالة استاد القاهرة الدولي.





وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الرياضة بسوهاج تشهد العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة وأبرزها نتائج لاعبي ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بسوهاج في كافة الألعاب.





وثمن الدكتور محمد فريد شوقي الإنجازات المتتالية التى يحققها لاعبي ولاعبات المشروع على مستوى مختلف بطولات الجمهورية التي يشاركون بها ويقدمون أداءً مميزاً بها.





ونوه محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة إلى الدعم الذى تقدمه ووزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للموهبة الرياضية إلى كافة مراكز المشروع لتنفيذ برامجها وإعداد اللاعبين واللاعبات لمختلف المنافسات فى ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الإنجازات التى تشهدها الرياضة بسوهاج.





وأعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج عن سعادته بما حققته لاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بسوهاج مشيدا بالمستوى المتميز مهاريا وبدنيا للناشئين متمنيا لهم تمثيل مصر قاريا ودوليا، مطالبا اللاعبات ببذل أقصي جهد في التدريب، موجها الشكر للاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور تامر عبد الله مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية على دعمهم الدائم للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بسوهاج.





وأوضح وكيل المديرية للرياضة مدير المشروع أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي من المشروعات الهامة لدوره فى الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل ليكونوا أبطال المستقبل لتمثيل مصر فى مختلف المحافل الدولية وقدم خالص الشكر لمنظومة العمل بالمشروع القومي للموهبة بسوهاج وذلك من خلال إعداد بطل أوليمبى قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات للرياضة المصرية فى ضوء التطور والحراك الذى تشهده منظومة الرياضة المصرية والتي تلقى كل الدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.