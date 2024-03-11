ناقد فني: مسلسل “مليحة” يعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني

أكد أحمد سعد الدين ناقد فني، أن الدراما تستمد قوتها من الواقع الحالي لأنها انعكاس له ودراما رمضان واكبت القضية الفلسطينية وقدمت مسلسل "مليحة" بطولة ميرفت أمين ومحمد دياب".

مسلسل مليحة

وأضاف "سعد الدين"، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا المسلسل مهم جدا لأنه يسلط الضوء على الحالات الإنسانية داخل فلسطين، وهي القضية العربية بالكامل، لافتًا إلى أن هذا المسلسل من أهم المسلسلات.

ونوه بأن “مليحة” يعكس بشكل إنساني وواقعي ودرامي واجتماعي ما يحدث في القضية الفلسطينية على أرض الواقع.

وتابع الناقد الفني، أن المسلسل يعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني مثل الأم التي تفقد شهيدا، أو المصاب، لافتًا إلى أن المسلسل يمنح الشباب صغير السن بُعدا تاريخيا للقضية الفلسطينية، وبالتالي، فإنه من أهم مسلسلات شهر رمضان هذا العام.



وأعلنت منصة Watch it، عن صور جديدة وحصرية من مسلسل "مليحة"، بطولة دياب، والمقرر طرحه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

وشاركت المنصة مجموعة الصور الحصرية لمسلسل مليحة معلقة: لقطات حصريّة من تصوير مسلسل مليحة، انتظروا مسلسل مليحة على WATCH IT

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة بطولة دياب، وميرفت أمين، وسيرين خاص، وأمير المصري تأليف رشا عزت الجزار، إخراج عمرو عرفة، ويناقش القضية الفلسطينية، من خلال تسليط الضوء على ما يحدث داخل الأراضي المحتلة.