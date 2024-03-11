رئيس جهاز الشروق يتلقى تهنئةً من مجمع الكنائس المعمداني بمناسبة رمضان

استقبل المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسئولو الجهاز، الدكتور القس اسحق مرزوق، "رئيس مجمع الكنائس المعمداني المحافظ بمصر وراعى الكنيسة المعمدانية المحافظة بالشروق"، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقدم رئيس المجمع المعمدانى، خلال زيارته باقة من الزهور، وكذلك التقط عدداً من الصور التذكارية تعبيراً عن روح المحبة والمودة، متمنيا حلول شهر رمضان المبارك على مصرنا الحبيبة، بكل خير.

كما عبر رئيس جهاز مدينة الشروق، عن خالص تقديره للزيارة وترحيبه برئيس المجمع والوفد المرافق لهم.