الإثنين 11 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز الشروق يتلقى تهنئةً من مجمع الكنائس المعمداني بمناسبة رمضان

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسئولو الجهاز، الدكتور القس اسحق مرزوق، "رئيس مجمع الكنائس المعمداني المحافظ بمصر وراعى الكنيسة المعمدانية المحافظة بالشروق"، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقدم رئيس المجمع المعمدانى، خلال زيارته باقة من الزهور، وكذلك التقط عدداً من الصور التذكارية تعبيراً عن روح المحبة والمودة، متمنيا حلول شهر رمضان المبارك على مصرنا الحبيبة، بكل خير.

كما عبر رئيس جهاز مدينة الشروق، عن خالص تقديره للزيارة وترحيبه برئيس المجمع والوفد المرافق لهم.

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