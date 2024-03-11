قافلة بيطرية علاجية بقرية أبو عمران

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية قامت بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية أبو عمران التابعة لمركز ومدينة كفر صقر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «تنمية الريف المصرى».

جاء ذلك بحضور كلٍ من: مديرى إدارات الرعاية التناسلية بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة كفرصقر البيطرية،وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية، ومدير وأطباء وحدة أبو عمران البيطرية، بالإشتراك مع نخبة من أطباء معهد تناسليات الهرم، وكبار المربين بالقرية، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ ٣١٥ رأس ماشـية، ورش ٦٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ٢٥٠ رأس أغنام وعلاج أمراض الباطنة لعدد ٢١٥ رأس وأمراض تنفسية لعدد ١٥٢ رأس، وأمراض جلدية لعدد ٨٥ رأس، وترقيم وتسجيل ١٧ رأس؛ وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار، جاموس)، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.

وقد وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا، بهدف زيادة الوعي البيطري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري، وتقديم العلاج المجاني، وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.