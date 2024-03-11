رمضان كريم .. كل يوم سؤال في دار الكتب

رمضان كريم .. في إطار أنشطة وزارة الثقافة المصرية خلال شهر رمضان المبارك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وضمن احتفالات الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بشهر رمضان ١٤٤٥ هـ ، يعقد مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية، برئاسة د. أشرف قادوس، للعام السابع على التوالي مسابقة ثقافية دينية للأطفال من 9- 12 سنة باسم "كل يوم سؤال" من 1 – 27 رمضان ١٤٤٥ه. تقام المسابقة عبر نشر سؤال جديد كل يوم على صفحة المركز عبر موقع الفيس بوك من خلال الرابط التالي :

https://www.facebook.com/adbtefl /

و بمجرد ضغط الطفل على الرابط المدرج أسفل السؤال يمكنه الإجابة إلكترونيًا عبر تطبيق (google drive)، وفـــائــز الـــــــيــوم هو من يقدم أول إجابة صحيحة على السؤال. تعلن نتيجة المسابقة يوم 29 رمضان، وتكون الجائزة مجموعة من الكتب وتسلم الجوائز للأطفال الفائزين من خارج القاهرة عبر الطرود البريدية.

جدير بالذكر أن مسابقة كل يوم سؤال تلقى إقبالا كبيرا من الأطفال في كافة محافظات مصر، كما تضم قائمة الفائزين سنويًا أطفالا من الدلتا والصعيد ومحافظات القناة بالإضافة إلى القاهرة الكبرى والإسكندرية.

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الصحة والسلامة المهنية في ندوة بدار الكتب

من ناحية أخرى، وفي إطار جهود وزارة الثقافة المصرية للارتقاء بمهارات العاملين ورفع وعيهم، أقامت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، أمس الأحد، ندوة تحت عنوان "الصحة والسلامة المهنية" تحدث فيها د.محمد فخر الدين، مدير عام مركز التنمية البشرية بالهيئة. وحضرها عدد من الموظفين بالدار.

وتناولت الندوة مفهوم الصحة التي تشمل العقل والجسد والنفس، ومفهوم السلامة المهنية وتجنب المخاطر التي قد تحدث للموظف أثناء العمل.

وأكد الدكتور محمد فخر على أهمية تدريب الموظفين على خطة الإجلاء في حالات الخطر والكوارث الطبيعية، وتختلف خطة الإجلاء وفقا لنوع الكارثة سواء كانت زلزالا، أو تسرب غاز، أو انهيار المبنى.

كما تناولت الندوة أهمية الصحة النفسية للموظفين لأن الصحة النفسية هى المهيمنة على الجسد كما أنها تؤثر في المناعة. وقد تؤدي الضغوط الشديدة في مكان العمل إلى انهيار بعص الحالات إلى درجة الإصابة بالشلل أو العمى الهيستيري.

وأضاف أن دور الحواس يرتبط بالمهارات الحركية والوظيفية التي تمكن الموظف من أداء مهام عمله. أما القلب فيرتبط بالوجدان والإدراك وهو مرتبط بالضمير المهني وقد أثبت العلم أن هناك خلايا في القلب وظيفتها الإدراك وليس فقط ضخ الدم.

أما القدرة أو معادلة الأداء فتنقسم إلى جزء مرتبط بقدرات الموظف يشمل المعرفة والمهارة، وجزء آخر مرتبط بالإمكانيات المتاحة في بيئة العمل وأهم ما في ذلك مراعاة قواعد السلامة. ولا يمكن أن تتكون الخبرة بدون اكتساب المعلومات وتحويلها إلى مهارات فيحدث النجاح.

وبعد الندوة أقيم حفل توزيع شهادات تدريب مديري العموم في مجالات كتابة التقارير، والتدريب على برامج الأندرويد، وربطها بالحاسب الآلي.