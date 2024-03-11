الثانوية بنات بالمنشاه تنظم إحتفالية بمناسبة يوم الشهيد

شهد محمد أبو الفضل علي، مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج ونقيب المعلمين، إحتفالية مدرسة المنشاه الثانوية بنات بيوم الشهيد، وتكريم معلميها المتميزين، وطالباتها الفائقات، حيث تضمن الإحتفال فقرات فنية وغنائية واسكتش غنائي بعنوان شخصيات تركت بصمات، وقصيدة «أنا بنت مصر»، ويادنيا سمعاني مقدمة من طالبات المدرسة وذلك بناء على توجيهات الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسليمان بخيت، وكيل المديرية .





وأثنى مدير عام الإدارة على الفقرات الفنية وأشاد بجهود إدارة المدرسة جاء ذلك خلال كلمته موجهاً التحية والتقدير لأسر الشهداء، ومؤكداً علي أن عليهم الفخر والاعتزاز بأبنائهم الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.





وأشار محمد أبو الفضل علي إلى أن الإحتفال بذكرى يوم الشهيد يعد تعبيراً صادقاً عن الروح العسكرية المصرية والتى تضرب القدوة والمثل للفريق عبد المنعم رياض والذي استشهد خلال زيارته للخطوط الأمامية على جبهة القتال في التاسع من مارس ١٩٦٩ وأصبح هذا اليوم تاريخاً محفوراً في الوجدان الوطني ونموذجاً لنمط القيادة داخل القوات المسلحة المصرية.





وأضاف مدير تعليم المنشاه أن الدولة المصرية لم ولن تنسى ابداً تضحيات الشهداء الذين رووا بدمائهم تراب الوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وبناء غدٍ أفضل مشدداً على أن اهتمام الدولة لا يقتصر على الإحتفال بيوم الشهيد فحسب ولكن يتعداه إلى رعاية أسر الشهداء طوال العام تقديراً لتضحياتهم التي قدموها فداءً للوطن والتي ترسم ملامح مستقبل أفضل لجميع أبنائه بوصفها نقطة مضيئة فى بناء الجمهورية الجديدة وركيزة أساسية فى استقرار الوطن خلف قيادته الرشيدة.





وأكد محمد أبو الفضل على أهمية إلقاء محاضرات بكافة المدارس لجميع الطلاب المقيدين في المراحل التعليمية المختلفة، ويتم توثيق المحاضرات موضحاً أن توعية الطلاب بدور الشهداء ضروري لرفع الإنتماء والولاء لدى الطلاب تجاه وطنهم.