فعاليات مكتبة مصر الجديدة في اليوم العالمي لمتلازمة داون

تستقبل مكتبة مصر الجديدة للطفل، في الساعة الحادية عشر من صباح غد الثلاثاء ، عدد من الأطفال أصحاب الهمم من متلازمة داون وعائلاتهم ، لقضاء يوم ترفيهى لرسم الابتسامة على وجوههم وانخراطهم في مجموعة من الالعاب التى تنمى لديهم الادراك الذهنى والوجدانى ، بأتى ذلك بمناسبة اليوم العالمى لمتلازمة داون .

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة ان الجمعية تحرص دائما على استقبال ذوى الهمم والعمل على إبراز قدراتهم ومهاراتهم وإمكاناتهم والمشاركة بفعالية في الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والتربوية.

اشار حلمي، ان المكتبة توفر خلال اليوم الترفيهى عدد من الفعاليات التى تمكن أصحاب الهمم المصابين بمتلازمة داون من الازدهار والاندماج في محيطهم ، ويوفر بيئة رعاية شاملة لمساعدة الأطفال على تطوير إمكاناتهم الكاملة، واكتساب المهارات الحياتية الأساسية ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

أنشطة مكتبة مصر العامة

تعد منظومة مكتبات مصرالعامة من أكبر المكتبات العامة في مصر ومن أفضلها على الإطلاق، فهي واحدة من المشروعات الثقافية الرائدة في مصر، وهي نتاج تعاون دولي مصري ألماني مشترك يضم ثلاثة أطراف هي:-

- وزارة الثقافة المصرية ممثلة في صندوق التنمية الثقافية.

- مؤسسة برتلسمان الألمانية هي مؤسسة أهلية ألمانية تعمل في مختلف مجالات الخدمة العامة بما فيها مجال المكتبات العامة.

- جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع (جمعية الرعاية المتكاملة سابقاً) وهي مؤسسة أهلية مصرية.

منذ افتتاح مكتبة مصر العامة وتعتمد فلسفتها على وضع المستفيد في أولويات اهتمامها، وتوجيه أنشطة المكتبة ووسائلها الثقافية لتلبية احتياجات المستفيدين بعد قياس احتاجاتهم.

ويمكن تلخيص أهداف المكتبة في الأهداف التالية:-

- تشجيع الأفراد من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية لتنمية معارفهم والاستفادة من المواد الثقافية المتاحة بالمكتبة.

- إتاحة أوعية معلومات (الكتب، المجلات، المواد السمع بصرية مثل الفيديو وغيرها) تواكب الاهتمام بالتعليم الذاتي.

- فتح قنوات للأنشطة الثقافية والتسلية.

-إنشاء والحفاظ على نموذج للمكتبة العامة التي يقبل عليها المستفيدين والموجهة وفق احتياجاتهم في مصر، ونقل تلك الخبرات للمسئولين عن المكتبات العامة الأخرى.

-التعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية للارتقاء بمهارات استخدام الحاسب الآلي والإنترنت وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع.