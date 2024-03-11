حضر المعلمون وغاب التلاميذ .. أول أيام رمضان بالإسماعيلية

شهدت شوارع مدينة الإسماعيلية مع الساعات الأولى من صباح أول أيام شهر رمضان المبارك هدوئا نسبيا في حركة المرور فيما سجلت نسبة الحضور بالمدارس اليوم الاثنين انخفاضا ملحوظا مع أول أيام شهر رمضان المبارك بمحافظة الإسماعيلية.

ورصدت بوابة الوفد الالكترونيه سيولة مرورية في الطرق وعلى المحاور المرورية الرئيسية تزامنا مع ساعات العمل الرسمية بالمؤسسات الحكومية والشركات والبنوك .فيما بدى الهدوء جليا بمحيط المدارس بمختلف المراحل التعليمية مع أول أيام الشهر الكريم.ورغم أن العمل بالمدارس منتظم إلا أن غياب نسبة كبيرة من التلاميذ سيطر على المشهد .

وقالت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية لبوابة الوفد الالكترونيه ان المدارس أبوابها مفتوحة وان أعضاء هيئة التدريس والخدمات المعاونة متواجدين منذ ساعات الصباح إلا أن التلاميذ غابوا عن الحضور خاصة في مراحل رياض الاطفال والابتدائي فيما بدى الحضور محدودا بالمراحل الاعدادية والثانوية .

وتوقعت المصادر استئناف حضور التلاميذ مع بدء الاسبوع القادم وتزامنا مع مواعيد امتحانات الشهر والمهام الادائية للتلاميذ.



وشهدت حركة الأسواق التجارية انخفاضا ملحوظا في نشاطها مع الساعات الأولى من النهار وسط توقعات بزيادة الإقبال قبيل موعد الإفطار وفي ساعات المساء .